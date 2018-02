Villalobos, a Irene Montero: «Está rodeada de machistas que dicen que azotarían a periodistas hasta que sangraran» Las diputadas de PP y Podemos se enzarzan en el debate sobre la proposición de ley de los de Iglesias sobre la igualdad retributiva entre mujeres y hombres

ALEXIS ROMERO

@abcespana Madrid 20/02/2018 17:01h Actualizado: 20/02/2018 17:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Congreso impulsará la ley de Podemos para la igualdad retributiva

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, y la diputada del PP Celia Villalobos han protagonizado este martes un enfrentamiento en el Congreso durante el debate que se ha producido en el Pleno sobre la proposición de ley de los de Iglesias para alcanzar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Montero ha comenzado su intervención haciendo referencia a los datos sobre desigualdad laboral y brecha salarial, en la que ha cargado contra el PP.

Antes del Pleno, el portavoz de los populares en la Cámara Baja, Rafael Hernando, aseguró que su grupo todavía no tenía decidido el sentido de su voto sobre esta proposición de ley –que saldrá adelante con los votos a favor del resto de los grupos, a espera del PP–; al comenzar la sesión Montero se ha dirirgido a la bancada popular, que presentaba bastantes ausencias, y ha asegurado que «muy pocos de ustedes se van a enterar de este debate teniendo en cuenta lo vacía que está su bancada y que todavía no sabía lo que iban a votar».

«La señora Villalobos sí que se va enterar», ha continuado la portavoz de Unidos Podemos, que ha afirmado que al PP «le molesta» que se legisle en materia de igualdad entre mujeres y hombres. «Nuestras madres, abuelas y todas las que han venido antes nos han enseñado a poner las vidas de las personas en el centro y que si nosotras no peleamos, nadie lo va a hacer por nosotras», ha insistido Montero, que ha acusado al Gobierno de machista: «Esta lucha no es de mi grupo político, es del feminismo contra un gobierno machista que aplica políticas que mantienen y agudizan la desigualdad entre hombres y mujeres».

Villalobos, que ha sido la última diputada en intervenir, ha respondido a la portavoz de Unidos Podemos, a la que ha calificado de «experta en demagogia». «Yo no sé lo que le enseñó su madre, a mí la mía me enseñó a luchar por la igualdad de las mujeres. Las madres de Podemos no son mejores que las madres de los demás. Ya está bien de demagogia», ha asegurado la diputada popular. Villaobos le ha recordado a Montero algunos episodios protagonizados por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

«Esta sociedad es machista. Usted está rodeada de machistas. El que dice que azotaría a una señora periodista hasta que sangrara, ese es machista, –en referencia a las palabras del líder de Podemos sobre la periodista Mariló Montero–; y el que cuando se le pone brava una señora le guiña el ojo diciendo "eh, que soy Pablo Iglesias", ese es machista», ha insistido Villalobos.

Durante el debate, la mayoría de los grupos han cargado contra el PP porque a su juicio no ha llevado a cabo ninguna actividad ni iniciativa para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como contra la reforma laboral de los populares. La diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha calificado la propuesta de «poco ambiciosa», y ha pronosticado que Podemos y PSOE «comenzarán una guerra velada por ver quien aprueba antes su ley y se apunta el tanto», en referencia a la proposición registrada este martes por los socialistas, cuyo contenido se asemeja mucho al de la iniciativa de los de Iglesias.

La diputada del PSOE Pilar Cancela ha conetado a Reyes pidiéndole que «esté tranquila» y asegurando que «no va a haber ningún impedimento para que nos pongamos de acuerdo para conseguir un mismo objetivo, que es la lucha contra la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo y en otros muchos ámbitos», lo que ha provocado el aplauso de los diputados de Unidos Podemos.