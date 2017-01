El Rey viaja hoy a Arabia Saudí con objetivos políticos y comerciales

El viaje que hoy emprenderá el Rey a Arabia Saudí, si no surgen imprevistos de última hora -como ocurrió el pasado noviembre-, es casi una cita a ciegas. En esta ocasión, la Casa del Rey no facilitó con antelación el programa de la visita porque no había sido cerrado por los anfitriones. Algo inusual en la mayoría de los viajes oficiales, pero no tan excepcional en la llamada «diplomacia del desierto», en la que la hospitalidad se impone al protocolo.

Se sabe que Don Felipe tiene previsto aterrizar en Arabia Saudí alrededor de las siete de esta tarde (cinco en España), que será recibido en el aeropuerto por el gobernador de Riad, el Príncipe Faisal bin Bandar al Saud y que residirá en el Palacio del Rey Saud. Será mañana, domingo, cuando el Rey Salman de Arabia Saudí ofrezca una ceremonia de bienvenida y un banquete oficial a Don Felipe, tras el cual los dos Reyes mantendrán un encuentro bilateral, al que después se sumarán las autoridades de los dos países. Aunque Salman mantiene una vieja y estrecha relación con Don Juan Carlos, también conoce personalmente a Don Felipe desde hace muchos años. De hecho, acudió a la boda de los entonces Príncipes de Asturias en mayo de 2004 y han vuelto a coincidir con posterioridad en varias ocasiones. Por la noche, será el gobernador de Riad quien ofrezca una cena en honor del Monarca invitado.

El Rey viajará acompañado por los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, y de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna. Dastis se comprometió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados a «evocar los derechos humanos» durante la visita de Don Felipe a Riad.Esa misma mañana, en un acto en la Escuela Diplomática, el Rey pidió a los diplomáticos que dieran testimonio «en cada ocasión» de valores como «el respeto a los derechos humanos».

En el programa del frustrado viaje de noviembre, que se suspendió tras la muerte de un hermano del Rey Salman, estaba previsto que el ministro de Asuntos Exteriores español se reuniera con su homólogo saudí. Si se mantiene este encuentro, como parece probable, esa sería la ocasión más propicia para que el ministro español «evocara los derechos humanos».

Contrato pendiente

Según la prensa árabe, también acompañarán al Rey los secretarios de Estado de Defensa, Agustín Conde; de Comercio, María Luisa Poncela, y de Infraestructuras, Transporte y Vivenda, Julio Gómez-Pomar. Y es que el viaje del Rey tiene un doble objetivo político y económico: por un lado, pretende dar continuidad a la estrecha relación de la Familia Real española con la Casa Al Saud y, por otro, apoyar los intereses comerciales de España. Y, en este momento, aún está pendiente de firmarse un contrato para que la empresa Navantia construya cinco corbetas -y una base naval- destinadas a las Fuerzas Armadas saudíes, lo que dará trabajo durante varios años a los astilleros de Ferrol y Cádiz. Además, el lunes, antes de regresar a Madrid, el Rey presidirá un encuentro empresarial hispano-saudí. Se calcula que una docena de empresarios han viajado desde España a Riad con motivo de la visita del Rey.

A falta de confirmación oficial, se espera que en la tarde del domingo Don Felipe se reúna también con el sobrino del Rey Salman, Mohamed bin Naif, de 57 años, que es el Heredero de la Corona, vicepresidente primero del Consejo de Ministros y ministro del Interior. Y también con el hijo del Rey Mohamed bin Salman, Sucesor del Príncipe Heredero. A sus 31 años, Mohamed es el ministro de Defensa más joven del mundo. También es vicepresidente segundo del Consejo de Ministros y responsable del plan Visión 2030, que pretende modernizar y diversificar la economía saudí y hacerla menos dependiente del petróleo. Los saudíes calculan que les quedan reservas para unos 80 años.

Durante su estancia en Riad, el Rey también recibirá a la colonia española (unos 5.000 españoles residen en Arabia Saudí).