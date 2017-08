Vecinos de la pequeña Lucía: «La niña pudo echar a andar sola, pero ni de broma me creo que no se parara antes»

Conforme se van haciendo públicos algunos datos de la investigación sobre muerte de Lucía, la menor que desapareció el pasado miércoles por la noche en Pizarra y fue encontrada sin vida en las vías del tren de Álora, cada vez más vecinos se niegan a creer que la muerte fuera accidental, según informa Diario Sur. Este martes se ha sabido que una cámara de seguridad registró a la niña caminando sola sobre las vías del tren, y los investigadores consideran que las imágenes confirman dicha hipótesis. Sin embargo, algunas de las personas que colaboraron en la búsqueda desde el minuto uno, y que conocen la zona, piensan que es «imposible» que continuara andando hasta donde fue encontrada por un operario de trenes. «Hay un puente que hasta a mí me da miedo cruzar», comenta un vecino de Álora, en referencia al paso elevado que se ve en la imagen, situado a unos 400 metros de donde se le perdió la pista.

En cuanto un vecino de las proximidades de la estación saca el tema, todos los que escuchan niegan con la cabeza, escépticos. «La niña podría haber echado a andar sola, pero ni de broma me creo que no se parara antes», señala una joven que colaboró en la búsqueda de Lucía. «Yo me tropezaba cada dos por tres con las piedras porque no se veía nada», recuerda. Todo aquel que decide hablar de la noche del miércoles subraya que con tres años "no tiene sentido que siguiera andando tanto rato".

No obstante, la investigación apunta a esa posibilidad, y las opiniones de los testigos se basan en su conocimiento del terreno y en la celeridad con la que se pusieron en marcha para buscar a la niña. Creen que «no tuvo tiempo» de alejarse tanto como para que no la encontraran. Por otro lado, un vecino recuerda que todos los que estaban sentados en las mesas eran «conocidos en el pueblo», y que «no había nadie extraño o que no frecuentara el bar». Por tanto, las especulaciones dejan la puerta abierta a todas las teorías, así como la propia investigación.