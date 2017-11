Unidad de acción sin precedentes entre policías y guardias civiles para exigir la equiparación salarial Todos los sindicatos y asociaciones presentan la declaración de conflicto colectivo y amagan con trabajar a reglamento

La equiparación salarial exigida por policias y guardias civiles han provocado una unidad de acción sin precedentes no solo de los sindicatos y asociaciones de cada Cuerpo, sino también entre todas ellas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, insitió ayer en que en los presupuestos de 2018 esa equiparación será una realidad. Los representantes de las Fuerzas de Seguridad no las tienen todas consigo y se plantean nuevas movilizaciones y, sobre todo, trabajar a reglamento, lo que podría provocar importantes problemas en el funcionamiento de la Policía y la Guardia Civil.

Ayer, por primera vez, los cinco sindicatos y las ocho asociaciones, junto con la asociación Jusapol, ofrecieron por primera vez en su historia una rueda de prensa para informar sobre las iniciativas que van a adoptar para que el Ministerio les informe de los plazos y cuantía para lograr la igualdad salarial con el resto de policías autonómicos.

Los sindicatos y las asociaciones, de momento, ya han formulado la declaración de conflicto colectivo, lo que conlleva la convocatoria de un consejo de cada uno de los Cuerpos. Se trata del órgano en que la dirección y los sindicatos están representados. Además, emplazan a Zoido para que comparezca en estos dos órganos para presentar el borrador de los presupuestos, en torno a mediados de enero, si bien consideran que antes debería haber una interlocución con las organizaciones.

En caso de que esta cita no se produzca, los secretarios generales del SPP y de AUGC, José Antonio Calleja y Alberto Moya, avanzaron en nombre de todos que se plantearán otras medidas de presión como manifestaciones y concentraciones, trasladar a la UE sus reivindicaciones e, incluso, trabajar a reglamento. Esto supondría ajustarse escrupulosamente a todos los trámites en denuncias o controles, lo que podría conllevar un colapso, por ejemplo, en los aeropuertos, en la renovación del DNI o en las denuncias en comisaría, aunque prefirieron no detallar cómo lo harían, ya que no tienen derecho a huelga y se trata de perjudicar lo menos posible al ciudadano.

«Ya es hora de que lo que se dice encuentre respaldo en los hechos», afirmó Calleja, que reiteró que el Gobierno tiene la obligación de dignificar las condiciones salariales de sus policías y guardias civiles y de que el ministro explique el escenario que manejan «donde tiene que informar». Los portavoces destacaron asimismo que se trata de acciones «inusuales» y «extraordinarias» adoptadas porque el «diálogo no avanza y se estanca en materias que afectan nuclearmente a los derechos de los trabajadores».