Ãšnico homenaje a Don Juan Carlos en el 40 aniversario del 15-J

Hoy se cumplen 40 años de las primeras elecciones democráticas, cuyo principal impulsor fue el Rey Don Juan Carlos. De hecho, durante todo su reinado, el Monarca estuvo recibiendo reconocimientos en los países que visitó por haber restaurado la democracia en España. Cuando se cumplieron 30 años de esas primeras elecciones también se organizaron actos sobrios que sirvieron para reivindicar los valores de la Transición.

Sin embargo, en esta ocasión no se ha convocado ningún acto, oficial ni civil, para reconocer el papel del Monarca en aquel hecho histórico, del que la mayoría de los españoles se sienten orgullosos. Ha tenido que ser una asociación de amistad hispano-francesa, Diálogo, la que organizara el único homenaje que ha recibido Don Juan Carlos en estos días.

En esta ceremonia, que se celebró anoche en un restaurante de Madrid bajo el patrocinio de una docena de grandes empresas y al que acudieron unos 300 invitados, la asociación Diálogo reconoció al Rey Don Juan Carlos «por su importante contribución al fomento y la consolidación de las relaciones entre Francia y España durante su reinado». Al homenaje asistieron, además de la Reina Doña Sofía, la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, exministros como Moratinos, Solana, García-Margallo y Marcelino Oreja; varios embajadores, como el de Francia en España, Yves Saint-Geours, y un amigo de la infancia del Rey, José Luis Leal, que también fue presidente de Diálogo.

El Rey fue recibido con un aplauso por los asistentes antes de que se exhibiera un vídeo en el que se veía a Don Juan Carlos con los cinco presidentes de la República francesa que trató. Como explicó el presidente de Diálogo, José María Segovia, Don Juan Carlos «favoreció de manera activa las relaciones entre Francia y España incluso antes de acceder al trono» y fue «protagonista de un nuevo entendimiento» en un momento crucial: «la incorporación de España a la UE».

Don Juan Carlos agradeció «este reconocimiento que tanto me honra» y afirmó: «Creánme si les digo que, a lo largo de mi vida, he entregado muchísimos más premios de los que he recibido». El Rey recordó que Francia fue para España «tierra de asilo y referencia democrática». «Fue primero un referente al que admirar y, más tarde, un ejemplo al que seguir», dijo.

Añadió que, 40 años después, «debemos alegrarnos por cómo nuestros pueblos comparten valores y culturas generadoras de democracia y solidaridad». Afirmó que «durante todo mi reinado siempre encontré en Francia la más cálida y cordial hospitalidad y reconocimiento», y terminó sus palabras con un brindis por Macron.