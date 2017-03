El TSJIB rebaja en seis meses la Ãºltima pena dictada contra Munar

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha dictado este jueves una sentencia en la que estima en parte el recurso de apelación presentado por la expresidenta del Consell de Mallorca y de la extinta Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, contra su última condena, que ha sido revocada parcialmente. Munar había sido condenada en octubre del pasado año por la Audiencia Provincial a tres años de cárcel y al pago de seis millones de euros de multa por un delito de cohecho pasivo en el marco de la pieza separada del denominado caso Can Domenge.

Ahora, el TSJIB ha rebajado dicha pena, al apreciar la circunstancia atenuante de reparación del daño. La Sala condena finalmente a Munar a dos años y medio de prisión, así como al abono de una multa de cinco millones de euros. El fallo considera no probado que Munar recibiera por el citado cohecho una suma superior a la que percibieron otros dos acusados en esta causa, Bartomeu Vicens y Miquel Nadal.

Los magistrados desestiman los restantes pedimentos del recurso y mantienen inalterada la sentencia apelada en cuanto al resto. La resolución, notificada este jueves a las partes, no es firme, por lo que cabe la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En esta pieza separada del caso Can Domenge se quería determinar si en 2006 la propia Munar, el entonces vicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal y el entonces consejero insular de Territorio Bartomeu Vicens habrían acordado pedir cuatro millones de euros a la promotora Sacresa, a cambio de garantizarle que sería la ganadora del concurso público que se convocó para dar apariencia de legalidad a la venta de los terrenos de Can Domenge. La idea originaria de la promotora era construir viviendas de lujo en el citado solar, un proyecto que finalmente no se ejecutó.

Cabe recordar que la pieza principal del caso Can Domenge, ya juzgada años atrás, se había centrado en la adjudicación irregular del solar del mismo nombre a Sacresa. Dichos terrenos fueron vendidos por el Consell de Mallorca a la promotora hace once años por 30 millones de euros, cuando su coste real estimado era en aquel momento de unos 60 millones de euros.

Por lo que respecta al juicio de la mencionada pieza separada, fueron cinco las personas encausadas en total, los ya citados Munar, Nadal y Vicens, así como el dueño de Sacresa, Román Sanahuja, y el «transportista» del dinero y militante de UM, Miquel Llinàs. Con la excepción de la expresidenta del Consell, todos ellos habían reconocido ya en su momento que se produjo el citado soborno. Finalmente, Munar acabó admitiendo en la primera jornada del juicio, por vez primera, ese mismo hecho delictivo.

Munar había entregado antes del inicio de la vista oral un escrito en el que reconocía que efectivamente percibió una parte del citado soborno, razón por la que había decidido entregar 150.000 euros para intentar reparar el daño causado. Su abogado, José Antonio Choclán, había solicitado por ello una condena de sólo seis meses y un millón de euros de multa para Munar, al considerar que se le debían aplicar las atenuantes de confesión, reparación parcial del daño y dilaciones indebidas.

La sentencia originaria supuso también diversas penas para los otros cuatro acusados. Así, Nadal fue condenado a un año y diez meses de cárcel, y al pago de tres millones de euros. La condena para Vicens fue de un año y medio de prisión, más una sanción de dos millones. Por último, Sanahuja y Llinàs fueron condenados a nueve y ocho meses de prisión, respectivamente, sustituibles por una multa.

Uno de los hechos más llamativos de la vista celebrada a principios de octubre del pasado año en la Audiencia Provincial fue el gran deterioro físico actual de Munar, quien además se encontraba entonces en tratamiento por depresión. En varios momentos de las dos jornadas del juicio pudo verse llorar o muy afectada a quien también fue en su momento presidenta del Parlamento autonómico.

El fallo dictado ahora por el TSJIB supone que la exlíder nacionalista sumará dos años y medio de cárcel a los que está cumpliendo ya en la actualidad. Desde julio de 2013 Munar se encuentra en prisión cumpliendo dos condenas por corrupción, que suman un total de once años y medio de privación de libertad.