El Tribunal de Cuentas juzga hoy si Uxue Barkos cobró dietas de forma irregular

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, podría tener que devolver hasta 208.000 euros si pierde el juicio que se celebra hoy en el Tribunal de Cuentas de Madrid por las dietas que cobró entre los años 2007 y 2012 cuando ejercía de concejal del Ayuntamiento de Pamplona y diputada en el Congreso de los Diputados.

No obstante, Barkos no tendrá que pasar por el trago de verse declarando en un tribunal ya que no comparecerá para defenderse. En su lugar lo hará su abogado. Ni la defensa ni la juez que lleva el caso pidieron su comparecencia y la magistrado no admitió la petición de la acusación. Al tratarse de un juzgado ordinario y ser un caso de reintegro, no tiene obligación de comparecer.

Según la asociación Justitia et Veritas, Uxue Barkos podría haber cobrado unos 19.000 euros anuales en dietas por asistencia a plenos municipales, comisiones o reuniones del grupo municipal de Nafarroa Bai y Geroa Bai a las que no acudió porque se encontraba en Madrid como diputada. En aquellos años era el propio grupo municipal quien justificaba las reuniones y presentaba las actas de asistencia. La acusación considera que algunas de las firmas de Uxue Barkos pudieron ser falsificadas para justificar su presencia. A Barkos se le reclama también, como responsable del grupo municipal, el el haber avalado el cobro de dietas de otros miembros de su formación política hasta alcanzar un monto de 208.610,61 euros.

El Tribunal de Cuentas solicitó al Congreso de los Diputados los viajes de la ahora presidenta del Gobierno de Navarra y coincidía que ejercía en Madrid sus funciones de diputada los mismos días que estaba presente en reuniones en Pamplona. Uxue Barkos aseguró hace un mes que era factible estar reunida por la mañana en la capital navarra, coger el avión a mediodía y participar de la actividad parlamentaria en Madrid por la tarde.

Tribunales ordinarios

A raíz de la publicación del cobro presuntamente irregular de dietas en todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona, el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Navarra abrió en 2013 una investigación que él mismo cerró al considerar que «aun siendo cuestionable esta práctica de no justificar la reunión del grupo municipal, sin embargo ello no sería suficiente para subsumir la conducta de los concejales en el delito de malversación, ya que esta figura delictiva requiere, junto al elemento objetivo dela apropiación o sustracción, de un elemento subjetivo consistente en el dolo o consciencia de que, al sustraer los caudales públicos, se están apartando o desviando los mismos de su destino».

El caso concreto de Uxue Barkos fue después al Tribunal Supremo, dado que en su condición de diputada, la actual presidenta de Navarra estaba aforada. Sin embargo el Supremo no aceptó la demanda de Justitia et Veritas porque «no se ofrece en la querella elemento o principio de prueba que avale razonablemente la comisión de un hecho delictivo».

Posteriormente, se presentó otra demanda ante el Tribunal de Cuentas. Inicialmente, ni la Consejera ni el fiscal consideraban que hubiera caso ya que no había existido coste para el Ayuntamiento, pero pidieron alegaciones de las partes. Una vez admitidas dichas alegaciones, hoy es cuando el Tribunal de Cuentas tiene que juzgar si son suficientes o no para reclamar a Uxue Barkos la devolución de dichas dietas.

Petición de dimisión

El presidente de UPN, Javier Esparza, partido mayoritario en Navarra al que la unión del cuatripartito, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unidad arrebató el Gobierno en 2015, anunció este lunes que «pediremos la dimisión inmediata» de la presidenta «si se demuestra que se ha llevado un solo euros de dinero público».

La secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite, aseguró que pedirán las “explicaciones oportunas” según lo que dictamine el Tribunal de Cuentas «no ya tanto en términos de legalidad o no, sino de ética política».

La presidenta del Partido Popular en Navarra, Ana Beltrán, consideró que el resultado tendrá consecuencias políticas en función de lo que decida el tribunal pero mantuvo que «en cualquier caso, lo prudente es esperar».