«Todos somos Cataluña»: lee aquí el manifiesto de SCC en la concentración a favor de España «Los catalanes que somos españoles y queremos seguir siéndolo porque sentimos a España como nuestro país y queremos hacerlo aún más próspero, justo y socialmente avanzado», ha declarado Sociedad Civil Catalana

SOCIEDAD CIVIL CATALANA

@abc_es Barcelona 29/10/2017 21:08h Actualizado: 29/10/2017 21:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Catalanes, españoles y europeos:

El pasado 8 de octubre recorrimos las calles de Barcelona cientos de miles de personas gritando “Basta” y reclamando “seny”, sensatez. Entonces le pedimos al ahora expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y a los partidos políticos independentistas que no dieran el salto al vacío, que no hicieran una declaración unilateral de independencia.

No han atendido nuestro clamor. Junts pel Sí y la CUP quieren imponer a todos los catalanes su minoría social en el Parlament y pretenden constituir a Cataluña en un Estado independiente. Pero para construir un nuevo Estado se necesita algo más que 70 diputados. Se necesita legitimidad y tener un auténtico mandato popular. No lo tienen. Así que deben dar por absolutamente frustrado su desafío.

Podrán hacer todas las declaraciones que quieran y alzar amenazadoramente todas las varas de mando, pero deben ser conscientes de que han partido de una premisa equivocada. Han confundido la minoría nacionalista con Cataluña y Cataluña no es de los independentistas. Nosotros también somos Cataluña. ¡Todos somos Cataluña!

¡Aquí estamos!

-Los catalanes que somos españoles y queremos seguir siéndolo porque sentimos a España como nuestro país y queremos hacerlo aún más próspero, justo y socialmente avanzado.

-Los catalanes que miramos a la Unión Europea como nuestro proyecto común, a compartir con otros ciudadanos europeos.

-Los catalanes que no renunciamos a serlo y que hablamos en catalán, en castellano, en aranés y en tantas otras lenguas que se han incorporado a nuestra convivencia diaria.

-Los catalanes que, desde la lealtad, defendemos y respetamos las instituciones democráticas.

-Los catalanes que defendemos y respetamos el Estado de Derecho, la separación de poderes y que acatamos las resoluciones judiciales y no las desobedecemos.

-Los catalanes que damos por finalizado el proceso separatista y que abogamos por la reconciliación entre nosotros.

-Los catalanes que no hablamos de “Cataluña” y de “España” como dos sujetos diferenciados y que queremos una Cataluña plural en una España que se reconoce diversa.

-Los catalanes que defendemos el acuerdo y que estamos dispuestos al consenso y a las reformas, pero sin renunciar al marco constitucional y estatutario.

Ha llegado la hora de la cultura del acuerdo y el primer paso es reclamarlo y alcanzarlo aquí, en Cataluña. No queremos una Cataluña de bandos opuestos por la lengua con la que nos identificamos; no queremos una Cataluña del interior que dé la espalda a la Cataluña del litoral; no queremos una Cataluña rica que mire por encima del hombro los más desfavorecidos. ¡Cataluña somos todos!

El acuerdo imprescindible es entre nosotros, los catalanes, y para lograrlo es necesario que los nacionalistas asuman lo que hasta ahora no han querido ver: que los no nacionalistas inexorablemente también formamos parte de la solución.

Ahora tenemos una gran oportunidad. La celebración de elecciones autonómicas en diciembre nos permitirá restaurar la normalidad institucional y nos abre el escenario a un renovado pacto que recupere unas instituciones autonómicas reforzadas y prestigiadas y que nos permita lograr una Cataluña unida, sin vencedores ni vencidos.

Es el momento de armonizar la Cataluña institucional con la real, de trabajar para que nuestras instituciones sean motivo de orgullo para todos los catalanes, sea cual sea nuestro origen, nuestra lengua o nuestra sensibilidad política.

Estamos a tiempo de construir algo tangible y positivo, una Cataluña próspera en una España rica dentro de una Unión Europea cada vez más fuerte.

¡Todos somos Europa! ¡Viva la Unión Europea!

¡Todos somos Cataluña! ¡Viva Cataluña!

¡Todos somos España! ¡Viva España!