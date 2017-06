«La Tigresa», autora de 23 asesinatos, sale hoy de la cárcel

Idoia López Riaño, alias «La Tigresa», abandonará hoy la prisión alavesa de Nanclares de la Oca. La etarra donostiarra, uno de los miembros más sanguinarios del «comando Madrid», ha pasado entre rejas un año por cada una de las 23 personas a las que asesinó en nombre de la banda armada. Suya fue la autoría de algunos de los atentados más atroces de la organización, como el que perpetró el 14 de julio de 1986 en la madrileña plaza de la República Dominicana, donde murieron 12 jóvenes agentes de la Guardia Civil.

López Riaño fue uno de los últimos integrantes de la banda que se acogió a la «vía Nanclares», un extinto proyecto impulsado durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero para reinsertar a los presos arrepentidos en la sociedad. En este sentido, la terrorista remitió al juzgado varios comunicados en los que admitió algunos de sus crímenes y rechazó la violencia, gestos que le sirvieron beneficiarse de distintos permisos penitenciarios, como el que obtuvo en 2015 para sacarse el carnet de conducir.

Su rechazo a la actividad criminal, sin embargo, también le hizo ganarse enemigos entre la izquierda radical. «La Tigresa» fue repudiada por su excompañeros, que la expulsaron del colectivo de presos después de que tanto ella como su marido, Joseba Arizmendi, firmaran un documento de rechazo a la banda.

«La Tigresa» pasó a formar parte de la organización en 1982, cuando se integró en el «grupo Oker». Dos años más tarde llevó a cabo su primer asesinato, el del francés Joseph Couchot, supuestamente relacionado con los GAL. Apenas unos meses después acabó con la vida del traficante Ángel Manuel Facal Soto: «ETA tiene ciertos valores y aquí no se habla de las víctimas que eran los niños del colegio donde este introducía heroína para asegurarse futuros clientes», se excusó la etarra ante la Audiencia Nacional.

Su época de mayor actividad terrorista tuvo lugar tras su ingreso en el «comando Madrid», donde coincidió con Antonio Troitiño e Iñaki de Juana Chaos. Juntos acometieron el atentado de la plaza de la República Dominicana, crimen que consagró a «La Tigresa» como uno de los miembros más feroces de ETA: «Las muertes de este comando me duelen en lo más profundo del alma, y aún más por no haber podido hacer nada por evitarlas. Yo solo tenía 20 años y aún así me jugué la vida en ese intento», aseguró en 2016. Los siguientes años de su vida los pasó en Argelia y el sur de Francia, donde finalmente fue detenida en 1994, y siete años más tarde fue extraditada a España. La Audiencia Nacional la condenó a 2.111 años de cárcel.

Tras su expulsión del «comando Madrid» en 1986, «La Tigresa» se fugó a Argelia, donde permaneció cinco años antes de sumarse a un nuevo grupo, el «Ekaitz», que sembró el terror por Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. Finalmente, en 1994 fue arrestada en Francia, y siete años después fue extraditada a España.