Tezanos: «Dudo que Rajoy vaya a ser el próximo candidato del PP»

Partiendo de su premisa de que «un partido que quiera gobernar hoy en España tiene que ser de gran espectro», el ideólogo del PSOE, José Félix Tezanos asegura que el partido que lidera Pedro Sánchez «siempre estará por la unidad de España y el principio de legalidad pero, también, por el diálogo». De Mariano Rajoy, suelta: «Aunque parece incombustible, dudo que vaya a ser el próximo candidato del PP a La Moncloa. España va a buscar líderes incontaminados».

Su teoría respecto al intento secesionista de Cataluña es que «siempre que ha habido una crisis se han exacerbado los nacionalismos». Así lo ha manifestado este miércoles en Los Desayunos de Babelia, un encuentro periodístico organizado por The Experience Club, la mesa de comunicación de Madrid Foro Empresarial (MFE).

¿Y los coqueteos de PSOE y Podemos, a qué vienen?, le preguntamos. «Pablo Iglesias -dice- está en otra órbita. Es inaudito que esté apoyando a Nicolás Maduro. Eso nada tiene que ver con la socialdemocracia. Lo que tenemos que estudiar es por qué hay entre sus votantes muchos hijos de socialistas. La realidad es que nuestro partido y Podemos no coinciden en asuntos fundamentales». «Nos ponemos a hablar de gobiernos de coalición, de reformar la ley electoral, de modificar la investidura del presidente del Gobierno, vale, pero sin olvidar que la legalidad se debe de cumplir».

De vuelta a Cataluña, Tezanos cree que, por parte de sus líderes, «hay un comportamiento político poco serio. Se dan saltos al vacío que van a generar más frustración entre la sociedad catalana». Y añade: «Cuando se tira por la calle de en medio, como están haciendo ciertos líderes catalanes es difícil llegar a acuerdos. Se olvidan que estamos en el contexto de Europa y, entre otras cuestiones, no quieren enterarse de que los empresarios están aterrados. El acuerdo, o no, debe ser con el cien por cien de la sociedad».

Preguntado por un, este político veterano está convencido de que «hay quepara establecer algo que nos guste a todos. Ese es el espíritu que hay que recuperar». Insiste en que el socialismo se sitúa en el centro izquierda pero asume que «en los últimos tiempos ha habido un distanciamiento del ala más a la izquierda».

Tras el 39 congreso del PSOE, Tezanos dice que el partido «ha hecho lo posible por ponerse al día y la crisis interna se ha cerrado. Han sido muy buenas las incorporaciones como la de Patxi López o el caso de Fernández Vara. Los que no han querido integrarse, ellos sabrán». Y todo eso porque «ahora, el que va a un partido no va a obedecer; el partido da opciones para participar y dirigir».

«No hay ningún ayuntamiento chavista»

En el terreno de los pactos municipales del PSOE para colocar un alcalde de Podemos al frente de ciertos ayuntamientos, Tezanos se cura en salud y dice que «no conozco ningún ayuntamiento que sea chavista» pero, de inmediato, puntualiza que en el caso de Madrid «algunos somos muy críticos con tantas ocurrencias mientras no se soluciona ni la limpieza ni el tráfico, por ejemplo».

Para él, la diferencia entre «Estado federal» y «plurinacionalidad» radica en que «el primero está más próximo al actual Estado de las autonomías» aunque tampoco da más pistas sobre el ADN de uno u otro sistema.

Sobre Pedro Sánchez, del que dice que en los últimos meses se ha hecho un «master político» en toda regla, considera que deberá ser coherente «porque en política no se puede decir una cosa y hacer otra» y no duda de que el PSOE «volverá a ocupar su espacio». De hecho, admite que la reforma de la Constitución «no se hará sin acuerdo de los dos grandes partidos. Aquí, lo importante es la credibilidad».

