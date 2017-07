«Tengo la sensación de que jamásvoy a volver a ver a mi hija»

El día que a Isabel le dijeron que archivaban el caso de su hija sufrió un ataque de ansiedad: «No me lo esperaba, me vine abajo. Si los Mossos dicen que mi niña fue víctima de un homicidio con ocultación de cadáver, cómo es que la juez escribe que no hay delito. Yo no lo entiendo». Hace un mes, el Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona notificó a la familia de Caroline del Valle el sobreseimiento provisional del caso: un auto de tres párrafos y una niña en el limbo de las desapariciones desde hace 28 meses. Tenía 14 años cuando se «evaporó» en la controvertida zona Hermética de Sabadell, un «botellódromo» al que había ido a espaldas de sus padres con una veintena de chavales -muchos de ellos escapados de centros de menores-, que no han colaborado. Pasadas las cinco y media de la madrugada, varias patrullas de Mossos llegaron al lugar y los menores corrieron en varias direcciones. Caroline siguió a uno de ellos. Nadie más la ha vuelto a ver.

El principal sospechoso: «Justin»

La abogada de la familia,, ha criticado la investigación desde que se hizo cargo: «Ha habido pasividad de Fiscalía, de Mossos y de la juez. No pueden afirmar que se ha producido un homicidio y no buscar el cadáver con todo tipo de medios». González ha solicitado hasta seis veces la intervención de lay un sinfín de diligencias, la mayoría denegadas. Antes del archivo ya había recurrido esas decisiones ante el

Los Mossos tienen un claro sospechoso, apodado «Justin», también menor cuando ocurrieron los hechos, al que siguió la niña aquella noche, pero no han logrado suficientes indicios para detenerlo. Esta circunstancia se obvia en el auto de archivo -al que ha tenido acceso ABC- en el que ni siquiera se considera probada la desaparición.

Nadie ha visto a la menor desde marzo de 2015 y tampoco ha dado señales de vida en sus redes sociales

«De las actuaciones practicadas, testificales, periciales, informes policiales y otras documentales no resulta por el momento debidamente justificada la perpetración del delito que motivó la(...)». Con ese argumento se da carpetazo a las pesquisas, pese a que desde la madrugada del 15 de marzo de 2015ni se ha comunicado por ninguna red social en las que pasaba media vida.

«La investigación está basada en medios técnicos, un cruce de geoposicionamientos de los teléfonos de los implicados con las testificales», explicó a ABC el responsable de la Unidad Central de Desaparecidos. El problema es que más de la mitad ni siquiera han declarado. La madre de Caroline se queja de que los Mossos les han dado de lado. «Hace más de un año que no me llaman», asegura Isabel que sí está en contacto con los agentes de la Oficina de Atención al menor, del mismo Cuerpo. «Hay una mosso que se echa a llorar cuando ve el cartel de mi hija».

Amenazas por la custodia

Isabel fue a ver a la juez para que le explicara por qué archivaba. La recibió la secretaria judicial. Le dijo que no había pruebas y que a su hija la podían haber subido a un coche o haberla matado, que era muy difícil saberlo. Antes se presentó en un cuartel de la Guardia Civil a pedir que la ayudaran a buscar a la niña.

«Ahora, con el archivo del caso, tengo la sensación de que jamás voy a volver a ver a mi hija. Si en 28 meses no han encontrado nada...».

A Isabel y a su marido se les acumulan preocupaciones. Los responsables de menores de la Generalitat les amenazaron con quitarles la custodia de su otro hijo, Kevin, que tenía doce años cuando desapareció Caroline. «Creen que la culpa de lo que pasó es mía. El niño faltó casi un mes al colegio porque yo me recorrí Cataluña en coche buscando a los que estaban con Caroline». Kevin se niega a que le hablen de su hermana.