Tardà agradece a Podemos e IU su apoyo al «derecho a decidir» y acusa de «lastre» a PP, PSOE y C's

Nada más subirse a la tribuna de oradores, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso (ERC), Joan Tardà, ya ha pronunciado una frase en catalán: «No tenemos miedo. El pueblo de Cataluña es pacifico, cívico, razón por la cual, porque es profundamente democrático, no tememos nadasus amenazas». Con esto, ha empezado una defensa del proceso soberanista para alcanzar la independencia de la comunidad autónoma, que ha concluido con un agradecimiento a Podemos e Izquierda Unida por apoyar «el derecho a decidir de los catalanes».

El portavoz de ERC, ha lanzado una serie de críticas al candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy: «Ustedes son el lastre que nos impide avanzar y alcanzar un escenario de prosperidad e igualdad», ha asegurado, al mismo tiempo que ha alabado a un hipotético estado independiente. También ha considerado el sistema como una «democracia low-cost» y una «corrupción sistemática», y ha pedido abiertamente «una república».

Tardà no se ha andado con rodeos, y se ha dirigido tanto a Rajoy como al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, —a quien ha denominado «monaguillo» de Rajoy— para asegurarles que «el parlamento catalán aprobará la desconexión». Además, el portavoz de ERC ha aludido —en catalán— a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares: «Los catalanes de la república de Cataluña no nos sentiremos plenamente libres hasta que Valencia y las Islas no hayan ejercido plenamente el derecho a decidir de su futuro».

«España antes azul que rota»

También para los socialistas ha tenido críticas Tardà. «El PSOE ha interiorizado la frase de Calvo Sotelo “España antes roja que rota”, que se ha tornado en “España antes azul que rota". El psoe prefiere que nada cambie antes que reconocer el derecho a decidir de las distintas naciones», ha dictaminado. Sin embargo, más adelante se ha dirigido a Pedro Sánchez para pedirle que lidere una alternativa al gobierno popular, aunque con su apoyo supeditado a que el PSOE respalde el derecho a decidir: «Usted elige, o la reacción o Cánovas del Castillo reencarnado en Rajoy».

En el turno de réplica, el candidato a la presidencia del Gobierno le ha respondido con contundencia: «La democracia no es lo que usted diga, es lo que diga la mayoría del pueblo español». En este sentido, Rajoy ha informado a Tardà de que la decisión sobre la unidad de España «corresponde únicamente y exclusivamente al conjunto del pueblo español, que es el único que tiene el derecho a decidir sobre su país».

Sobre las críticas de Tardà centradas en que, a su juicio, los ciudadanos catalanes no disfrutan de una igualdad en España, Rajoy no ha dudado en responderle que vivimos en «una nación que no deja tirado a nadie y aquí somos iguales y solidarios».