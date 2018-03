Tabarnia irrumpe en el Parlamento entre lecciones de ortografía del presidente de RTVE El PDECat ve «ofensivo» que RTVE ofrezca en directo una rueda de prensa del «presidente» Boadella. «Es una "fake news" inmensa», denuncian los convergentes

El grupo del PDECat ha introducido este martes a Tabarnia en el debate parlamentario. El diputado convergente Feliu Guillaumes ha recriminado durante la sesión de control al presidente de RTVE que el canal 24 horas emitiera en directo el pasado 5 de febrero una rueda de prensa del presidente de Tabarnia, Albert Boadella, en la que se llamó a la manifestación del día 25 de ese mes. El PDECat ve «ofensivo» el tratamiento que la radiotelevisión pública dio a Tabarnia convencido de que se trató de «una "fake news" inmensa de 40 minutos». Visiblemente indignado, el político catalán ha denunciado que TVE dé pábulo «al presunto presidente de un país que no existe».

El presidente del consejo de RTVE, José Antonio Sánchez, ha negado la mayor al asegurar que ni se interrumpió la programación, como se quejan algunos grupos, «ni se dio el título de presidente de Tabarnia al señor Boadella». Con su habitual sorna y tono informal, Sánchez ha explicado que es verdad que al director y dramaturgo catalán se le presentó así, pero con comillas, y le ha recordado al parlamentario independentista que es necesario saber interpretar los signos ortográficos del español. «Se puso presidente de Tabarnia, pero entre comillas», precisó para iniciar una breve clase de ortografía en el Senado: «No es igual un adúltero que adulteró, ni tener un ejército que ejercitó, ni que soy sea célebre que celebré». «Se le está dando un sentido con las comillas», insistió.

El representante del PDECat pidió «con toda amabilidad» al responsable máximo de RTVE que cesen las informaciones sobre Tabarnia en el canal público y se quejó del ninguneo a Carles Puigdemont. «Las "fake news" (pronunció ‘facs nius’) siempre son ofensivas, que se lo digan a Orson Wells», sentenció para acto seguido elevar su petición: «Es una práctica que con toda amabilidad queríamos pedirle al presidente del consejo consejo de RTVE que deje de hacer».

«Tabarnia no existe. Es un montaje que ha aparecido estos días en los medios de comunicación, que se supone que es el sector españolista de Cataluña, muy mal dibujada», señaló Guillaumes, que insistió a Sánchez sobre el papel jugado por Boadella: «Si no habló en nombre de Tabarnia, me dirá usted en qué nombre habló de un país que no existe, y durante un largo rato». Y terminó con su reflexión sobre el pobre caso que a su juicio se le da desde la televisión pública a Puigdemont. «Como mínimo sorprende y entristece. Creemos que está absolutamente fuera de lugar. El formato en el que se le entrevistó, muy amablemente, fue este. Cosa que nos hubiera gustado ver con altos cargos de la Generalitat y el presidente, cosa que en RTVE no lo vemos nunca».

El presidente de RTVE, que avisó de no haber entendido «muchas cosas» del diputado catalán por falta de acústica en la sala del Senado, defendió la decisión del equipo del canal 24 horas de TVE de conectar en directo con la rueda de prensa de Boadella en la que se llamó a la movilización del 25 de febrero en Barcelona. Según Sánchez, el 24 horas está «hecho para la instantaneidad de la noticia, está a pie de calle» y suele conectar en directo con las ruedas de prensa que tengan repercusión mediática. «Y hay que darla», suscribió sobre la decisión de retransmitir a Boadella, que reunió a «200.000 personas», una movilización que también cubrió TV3.

Sánchez recordó que TVE ha emitido varias ruedas de prensa de Carles Puigdemont en directo desde Bruselas, y recriminó al diputado del PDECat a ver si no le parece mal que la televisión pública catalana rotulara con el cargo de President de la Generalitat a Puigdemont aun estando cesado y fugado de la Justicia. «Donde sí se ha puesto presidente es al señor Puigdemont es en TV3, hasta que la junta electoral le llamó al orden», le reprendió.

Podemos y Compromís también se han quejado de la cobertura que dio RTVE aquel día, en el que se rotuló a Boadella con el cargo de presidente del país ensañado y que hace burla del independentismo catalán. Los senadores Oscar Guardingo y Carles Mulet han dirigido al Gobierno preguntas por escrito cuestionando la «manipulación» de la televisión pública por parte del PP. «El día 5 de febrero a las 11.45 el canal 24 horas de TVE ha retransmitido en directo la rueda de prensa del presidente de Tabarnia. ¿Qué es Tabarnia? ¿Dónde está Tabarnia? ¿Quién es su presidente? ¿Cómo valora el gobierno las relaciones de España y Tabarnia? ¿Cómo valora el Gobierno la degradación a la que ha sometido a la televisión pública?», plantea el senador de Unidos Podemos por Cataluña.

«El canal 24h de Televisión Española ha retransmitido en directo una rueda de prensa del autoproclamado ¿presidente de Tabarnia en el exilio?, el actor Albert Boadella, en la que ha convocado a los ¿tabarneses? a manifestarse en Barcelona el próximo 25 de febrero ¿en defensa de la libertad?.

Esta televisión pública esta financiada por todos los españoles y españolas. Por ello se pregunta al Gobierno sobre los criterios de manipulación política a los cuales somete el Gobierno a esta televisión», reza el escrito dirigido por Mulet, de Compromís, al Gobierno. Ninguna de las preguntas ha sido contestada todavía.