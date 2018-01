Qué es Tabarnia

Salvador Sostres

Tabarnia es la precisa respuesta que merecía el delirio independentista. Tabarnia es un delirio con los brazos puestos en cruz y servido del revés con que el ingenio ha contestado al fanatismo y la libertad a la poca inteligencia.

Tabarnia es Puigdemont con nariz de payaso, la Marta Rovira barbuda, el Parlament convertido en la vieja pista de los elefantes tendida sobre el macadán. Tabarnia son los héroes clásicos que han ido a pasearse en Bruselas. Los héroes clásicos reflejados en la declaración unilateral de independencia dan Tabarnia. La cursilería del catalanismo sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada, que es Tabarnia, con Albert Boadella de presidente en el exilio.

Con su trilogía de Pujol, Pla y Dalí, Boadella explicó la metáfora surrealista de Cataluña. Pero las cosas han degenerado de tal modo desde entonces que le han obligado, en su penúltima representación, a meterse en ella para admitir que sus personajes le han sobrepasado. La única diferencia entre un loco y yo -Dalí lo dijo- es que yo no estoy loco; lo mismo que la principal -no la única, gracias a Dios- diferencia entre Boadella y Puigdemont es que la alta profesión de Boadella es hacer el bufón, el bufón del más quirúrgico espejo de nuestros días, y Puigdemont ha acabado con su vida entera convertida en una siniestra payasada. La payasada de su épica de tenderete, de su finitud intelectual y del provincianismo extremo de ignorar qué es un Estado y la dureza con que tiene no el derecho sino el deber de defenderse.

Tabarnia es el niño que tira de la sábana del fantasma en lugar de resignarse a la pesadilla, Bugs Bunny poniéndole orejas de burro a Artur Mas, la Tuna interrumpiendo el concierto de Sant Esteve en el Palau de la Música Catalana.

Y Tabarnia es también el reflejo sarcástico de las federicas y sus esbirros, porque es una cosa y lo mismo tomarse en serio Tabarnia que tomarse en serio la independencia de Cataluña: la misma estulticia, la misma gallina ciega, la misma derrota de la Humanidad. La virtud de Tabarnia no es sectaria ni siquiera ideológica: subraya con mala leche y con humor la miseria moral de brutos y fanáticos, que los hay dentro y fuera de casa y tiran por igual de Cataluña y de España hacia el desastre.

Tabarnia y Boadella -y esto tal vez sólo podamos entenderlo Arcadi Espada y yo- no son una opinión sino una genialidad.