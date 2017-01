Susana Díaz no correrá a presentarse para ser secretaria general del PSOE

Aunque solo fuera para no dar sensación de que va a rebufo de Patxi López, Susana Díaz no tiene intención de presentar su candidatura en las próximas semanas, aseguraron ayer a ABC fuentes de su entorno. Puede que no espere a la celebración del próximo Comité Federal del PSOE, a finales de marzo, donde se fijará ya la fecha y el reglamento de las primarias, pero de ninguna manera va a "correr" porque López haya adelantado su presentación.

En el entorno de la presidenta andaluza cunde la idea de que el exlendakari ha "precipitado" su candidatura por miedo a que Pedro Sánchez diera el paso antes que él, lo cual habría dejado muy pocas opciones a la "tercera vía". De hecho, buena parte de la rueda de prensa la dedicó ayer Patxi López a desmentir que él sea tercera vía porque la sola denominación evoca un intento de enmascarar las políticas de derechas que comenzó aplicando Tony Blair en Gran Bretaña y luego el resto de los partidos socialistas europeos, llevándoles al actual estado de postración.

Además, el expresidente del Congreso se puede permitir jugar con el calendario más que la andaluza, que tiene que arreglar su sucesión en el socialismo andaluz y la Junta. Este es un tema tabú en el PSOE-A, que recuerda con pavor el episodio traumático que supuso la sucesión de Manuel Chaves en la persona de José Antonio Griñán.

Díaz no tiene la decisión de presentarse tomada, por más que su entorno dé por hecho que "no le va a quedar más remedio". Sin embargo, el próximo fin de semana visitará agrupaciones de Palencia y Salamanca, el comienzo de una gira por algunas federaciones socialistas que algunos ven como "preparatoria" de la candidatura. Pero ella necesita, al contrario que López, tiempo para dejar ordenada la Junta. Se especula con que su sucesor al frente de la misma sea el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz y portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, o la también consejera andaluza María Jesús Montero. Menos prisa corre la secretaría general del PSOE andaluz, aunque la pésima experiencia de bicefalia entre Chaves y Griñán hace que muchos en elsocialismo andaluz vean imprescindible que Díaz lo deje todo.