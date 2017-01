Fiel a su estrategia, en zapato plano para no dar una mala pisada y afianzar el paso, Susana Díaz arrancó ayer en Palencia su particular «precampaña» interna, en la que está midiendo los tiempos al microsegundo y sigue sin confirmar que dará el salto para intentar liderar el PSOE. ¿La elegida para el arranque una vez que ya hay fecha para las primarias y el Congreso federal? Palencia, una plaza tan afín a la andaluza como discrepante con Pedro Sánchez.

Hizo más de 600 kilómetros para palpar el ambiente, darse un baño de gente y comprobar los apoyos con que cuenta en una militancia que ayer se demostró entregada. Eso sí, entre quienes fueron. Porque tan notables como las presencias -no faltó la diputada vallisoletana Soraya Rodríguez o los entregados palentinos Míriam Andrés y Julio Villarrubia- fueron las ausencias. De las faltas más sonoras, aunque justificadas por ambas partes en un intento de simular la paz, la del secretario general del PSOE de Castilla y León, sanchista confeso.

«Estamos en el qué. Ya vendrá el quién» y ese qué «es el PSOE. Qué PSOE y España queremos y qué PSOE necesitamos», incidió al «baronesa» de la federación socialista más grande tanto a preguntas de los medios como después en el acto con medio millar de militantes llegados de diferentes puntos de Castilla y León.

«No es una cuestión individual» si confirma este paso adelante, recalcó Susana Díaz. «Yo me veo donde mis compañeros me vean en la cabeza o en el cola», señaló la dirigente andaluza, comprometiéndose a «poner toda la energía» en este trance.

Y es que, aunque en el fondo las miras estén puestas en el Congreso que ha de elegir al nuevo líder nacional y que ve como una «oportunidad» en la que decidirá la «voz» de los militantes, de cara a la galería fija su vista en el presente más inmediato del periplo que se dirige hacia esa meta. «Estoy convencida -dijo- de que va a ser un proceso bonito. Luego vendrá el quién».

Midiendo sus palabras para no abrir más frentes de los que ya jalonan el PSOE, se cuidó muy mucho de criticar a Patxi López, el único que por el momento ha confirmado que aspira a sentarse al frente de Ferraz. Pero tampoco brindó por la suerte del vasco. «Todos somos compañeros y amigos» y «estoy convencida de que todos van a dar lo mejor para que el proyecto salga bien», se limitó a responder. Eso sí, a renglón seguido, la también presidenta de la Junta de Andalucía apostilló: «Yo daré lo que tengo, lo que pueda aportar desde la gestión» en el Gobierno y el PSOE en esta Comunidad, «que siempre se ha entregado a tope».

«Voy a pelear, luchar para que el partido cuando antes sea un partido ganador, con fuerza, unido, para que nunca tengamos una etiqueta que no sea la de compañeros y compañeras», afirmó Susana Díaz en un discurso en el que abogó por la unidad y conciliación. «Compañeros es también correr la misma suerte», enfatizó la andaluza, para quien «no podemos entender que gane nadie a costa de que pierdan otros». «Para ganar tenemos que ganar unidos, si no, la gente no nos va a reconocer», afirmó apelando a la unidad y también con un dardo cargado contra la división en el seno de la rosa.

«Hace falta mucha más gente», que se «ponga el hombro, el compromiso». «Aquí no sobra nadie», señaló.«El PSOE se va a levantar muy pronto, antes de lo que muchos desearían y de lo que nosotros podemos imaginar, porque el PSOE es mucho PSOE», defendió nada más subir a la tribuna para insuflar a ánimos a la parroquia. Y eso que, según reconoció, «la afición (en alusión a votantes y militancia) está mejor que el equipo (dirigentes)». La clave, aseguró, que ellos «están pensando en España», por lo que, recalcó, cuando su partido «deja de mirarse al ombligo» será «fuerte». Por ello pidió que «no olvidemos nunca de dónde venimos», pero también dejar de sentirse «acomplejados» y defendió haber propiciado el Gobierno de Rajoy pese a «pagar un alto precio».