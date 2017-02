El Supremo vuelve a rechazar que declaren como testigos Rajoy y Catalá en el juicio a Homs

Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Francesc Homs han vuelto a rechazar este lunes que testifiquen Mariano Rajoy y Rafael Catalá. La defensa del diputado del Partido Demócrata de Cataluña, la antigua Convergència, ha comenzado la vista oral lamentando la ausencia de ambos en la vista oral que enjuicia a Homs por desobedecer al Tribunal Constitucional al «impulsar» la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014, un referéndum encubierto.

El tribunal ha recordado las razones que ya expuso cuando rechazó que Rajoy, Catalá, el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y el antiguo fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce comparezcan como testigos. La letrada que defiende a Homs ha expresado que el testimonio de Rajoy y Catalá es necesario porque ambos demostraron «una cierta aquiescencia» con la celebración del 9-N con declaraciones a escasas horas de la jornada. La abogada ha planteado este argumento en la fase del juicio dedicada a las cuestiones previas, de forma.

Homs declara en el Supremo - EFE

«No creo que la discusión sea qué es lo que se hizo», replica el fiscal Jaime Moreno, quien asegura que ya quedó claro lo que era la consulta cuando el Tribunal Constitucional consideró inconstitucional todos los actos preparatorios de la convocatoria. «Lo que aquí se discute es si, una vez que fuera prohibida por el TC, la consulta se celebró o no», zanja el fiscal, que rechaza por ello que sean necesarias valoraciones políticas sobre el referéndum encubierto del 9-N.

El Tribunal Supremo consideró que la posición de los miembros del Gobierno no es necesaria porque no es objeto del proceso judicial. La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación política para Homs por potenciar la consulta ilegal, a sabiendas de que había sido suspendida por el TC. Según el relato del Ministerio Público, Homs no solo no frenó los actos preparatorios de la celebración, sino que la potenció desde su cargo de Consejero de Presidencia de la Generalitat de Artur Mas.