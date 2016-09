Sólo seis ministros han comparecido en pleno extraordinario en los últimos veinticinco años

Según datos facilitados este martes por el Partido Popular, tan solo han comparecido a lo largo de los últimos veinticinco años seis ministros en pleno extraordinario para explicar asuntos de una especial relevancia. Todos ellos, socialistas, dieron explicaciones de carácter urgente que requerían consulta o explicación ante la Cámara Baja.

Rafael Hernando, portavoz de los populares en el Congreso, se refirió al caso Soria tratando de zanjar de una vez por todas la polémica levantada con la designación de este para ocupar el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. «No existen precedentes en la historia del parlamentarismo en los que se haya producido una comparecencia similar en el Congreso», alegó recordando que lo habitual es que los ministros den explicaciones en sus respectivas comisiones.

Este martes, por fin, en la Comisión de Economía y no en pleno como reclamaba la oposición, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, aseguró que la designación de Soria fue «técnica» y no «política» y que «el Gobierno no participó» en ella.

Hernando refrendó la posición de su partido de que De Guindos compareciese en comisión y no en pleno y es que, tal y como explicó, sólo existen seis precedentes que hayan requerido que algún ministro dé explicaciones frente al resto de diputados.

Los seis precedentes

En agosto de 1993, el entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, anunció la adopción de un paquete de medidas urgentes para reformar el mercado laboral, los gastos sanitarios y reformar la Seguridad Social con una mayor protección al desempleo. Este pleno extraordinario, tras las explicaciones oportunas del ministro, dio lugar a un debate de cuatro horas de duración en las que Solbes se enfrentó a las críticas y preguntas de la oposición.

El segundo caso se dio en octubre de 2004 cuando el exministro de Defensa José Bono dio constancia del proceso llevado a cabo para descubrir los errores en la identificación de los militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42, que se estrelló en Turquía y se saldó con un total de 75 víctimas mortales —62 de ellas, militares españoles—.

Magdalena Álvarez, exministra de Fomento, también encabezó un pleno de estas carcaterísticas cuando en marzo de 2007 comentó la crisis ferroviaria a la que hacía frente Cataluña con enormes retrasos e interrupciones en este servicio por las obras inciadas para la construcción del AVE. Álvarez se salvó de la reprobación por tres votos con 173 votos en contra de la misma y 170 a favor, aunque, meses después, se convirtió en el primer miembro del Parlamento reprobado después de que el Senado contradijese la votación efectuada en el Congreso. La reprobación, eso sí, no tiene en la legislación española consecuencias jurídicas.

Carme Chacón es la única ministra que se ha dirigido a los diputados en dos plenos extraordinarios

En octubre de 2009, Carme Chacón, exministra de Defensa, compareció ante la Cámara Baja para solicitar el permiso de los diputados para aumentar el número de tropas españolas en Afganistán, después de que el cabo Cristo Ancor Caballero fuese asesinado en un atentado y que otros cinco soldados resultasen heridos.

Tan solo un mes después, se convocó otro pleno extraordinario para que María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta del Gobierno de Zapatero, informase en el hemiciclo de las gestiones emprendidas por el Gobierno en la consecución de la liberación del atunero vasco secuestrado por piratas somalíes. «Alakrana» —así se llamaba la embarcación— llevaba a bordo un total de 36 marineros por los que se pagó un rescate de 2,3 millones de euros.

La última comparecencia con esta peculiaridad —la segunda que dio Chacón como titular de Defensa— tuvo lugar en febrero de 2010. En aquella ocasión, Chacón, junto al exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, transmitió al Congreso el envío de una misión militar y de ayuda humanitaria a Haití como consecuencia del devastador terremoto que sufrió este país el 12 de enero de 2010. España se unió así a la solidaridad internacional que se vertió sobre el pueblo haitiano en aquellos meses.