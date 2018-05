Un sindicato de la Guardia Civil denuncia a Valtonyc por pedir a su público que matase a un agente El rapero mallorquín deberá ingresar en prisión esta misma semana, para cumplir la pena de tres años y medio de cárcel que le fue confirmada por el Supremo

JOSEP MARÍA AGUILÓ

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado este lunes, a través de un comunicado, que denunciará al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido artísticamente como Valtonyc, por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo. La denuncia se basará en las palabras pronunciadas por el artista isleño en una reciente actuación, cuando dirigiéndose a los asistentes a dicho concierto les dijo que matasen a «un p... guardia civil» esa noche y también que pusieran «una p... bomba al fiscal de una vez».

Para la AUGC, «resulta inadmisible que se produzcan este tipo de manifestaciones públicas, que traspasan el límite de la libertad de expresión y no corresponden a ninguna letra de una de sus canciones, contra los guardias civiles por el hecho de ejercer una determinada profesión». Por otro lado, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha anunciado, en otro comunicado, que estudiará si las citadas declaraciones del rapero a su público son constitutivas de un presunto delito.

Cabe recordar que Valtonyc deberá ingresar en prisión esta misma semana, después de que el pasado mes de febrero el Tribunal Supremo hubiera confirmado para el cantante la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional le impuso hace un año por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas. La pena por el primer delito fue de dos años de prisión, la del segundo ascendió a un año y la del tercero fue de seis meses. La sentencia condenatoria a Valtonyc también obligaba al cantante a indemnizar con 3.000 euros al presidente de la hoy extinta entidad Círculo Balear, Jorge Campos, que en la actualidad es el líder del nuevo partido político Actúa Baleares.

Una segunda denuncia

La denuncia originaria contra el intérprete isleño había sido presentada en 2012 por Campos, por el tema «Circo balear». En dicha canción, el cantante recientemente condenado criticaba a Don Juan Carlos, proponía «ocupar» el Palacio de Marivent -residencia estival de los Reyes en Mallorca- y también decía que Campos merecía morir. En otros temas, Valtonyc apoyaba explícitamente asesinatos cometidos por las bandas terroristas GRAPO y ETA.

Precisamente, el pasado viernes Campos presentó una nueva denuncia contra Valtonyc ante la Fiscalía, en este caso por el contenido del vídeo que ahora denunciará también la AUGC. El líder de Actúa Baleares estuvo acompañado el viernes por el padre de Diego Salvá Lezaun, uno de los dos guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA en la localidad mallorquina de Palmanova el 30 de julio de 2009. Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada murieron a consecuencia de la explosión de una bomba lapa adosada en el vehículo en el que viajaban.

«Lo del rapero Valtonyc no pasa ni en el barrio más abertzale», afirmó Antonio Salvá, en declaraciones a los medios, para añadir: «Ni en el País Vasco se atreven a decir esto». Asimismo, también indicó que el apoyo a las víctimas se demostraría no dando «palmadas en la espalda» y diciendo «¡qué bien que estamos contigo!», sino «en estas acciones». Por su parte, Campos señaló, en relación al mencionado vídeo de Valtonyc, que «ahora ya no es ni siquiera cantando, ahora ya es animando a un público a que maten a guardias civiles».