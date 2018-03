DIRECTO DESDE EL CONGRESO Siga en directo la comparecencia de Camps en la Comisión que investiga la financiación ilegal del PP

La comisión del Congreso que investiga la presunta financiación ilegal del PP recibe este martes al ex presidente de la Comunidad Valenciana y ex líder de los populares Francisco Camps, que se convertirá en el primer ex dirigente del partido que desfila ante este órgano.

El Congreso también había citado al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, pero éste pidió aplazar la citación porque le coincide con una sesión del juicio de la Gürtell. En las próximas semanas la comisión tendrá que fijar una nueva fecha para convocarle.

Siga en directo la intervención de Camps.