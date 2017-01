Un total de siete fiscales, entre los que se encuentra el actual número tres en la Fiscalía General del Estado, Alejandro Luzón _conocido por representar al Ministerio Público en causas como las «tarjetas black»_, aspiran a ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, convocada junto a otra treintena de plazas en la cúpula de este órgano. Para la Fiscalía de la Audiencia Nacional se han presentado otros cinco candidatos.

La semana pasada concluyó el plazo de presentación de candidaturas y, a falta de los aspirantes que puedan haber presentado su solicitud por correo, el Consejo Fiscal tiene sobre la mesa las peticiones de siete personas para ocupar la plaza que durante trece años, y hasta el pasado mes de octubre, ocupó Antonio Salinas y desde entonces ejerce en funciones Belén Suárez.

Suárez es precisamente una de las dos mujeres que aspiran dirigir Anticorrupción junto con María Teresa Gálvez, quien dentro de este departamento es una de las fiscales adscrita al «caso Púnica». El resto de aspirantes son el también fiscal Anticorrupción Antonio Romeral _fiscal del caso de los «papeles de Bárcenas»_, José Miguel Alonso_caso SGAE_ , el también habitual de casos de carácter económico Carlos Alba, el ex fiscal-jefe de Madrid y actualmente fiscal del Tribunal Supremo Manuel Moix _único que no pertenece ya a Anticorrupción_ y el mencionado Luzón.

A la dirigir la Fiscalía de la Audiencia Nacional no aspira ninguna mujer. Ha solicitado la plaza el actual fiscal jefe Javier Zaragoza, que aspira a un tercer mandato; el teniente fiscal de este tribunal Jesús Alonso; el número dos en la fiscalía del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda; el fiscal superior de Madrid Jesús Caballero, quien hace años también ejerció en este órgano. y el fiscal del Tribunal Supremo y miembro de Foro Judicial Independiente (FJI) Salvador Viada.

Este último también ha presentado su candidatura para presidir la Fiscalía Antidroga y la de Medioambiente y Urbanismo y en la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General. La primera de estas plazas única se la disputa con su actual titular, José Ramón Noreña; mientras que para el segundo departamento se han presentado otros tres candidatos.

El equipo de Maza

La convocatoria de estas plazas se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 9 de enero y a partir de ahora, una vez se completen los listados con las peticiones que puedan llegar por correo, las propuestas de nombramiento se estudiarán en el Consejo Fiscal, informa Ep.

Con independencia de lo que se discuta en dicho Consejo las propuestas de nombramiento las realizará al Consejo de Ministros el nuevo fiscal general, José Manuel Maza, lo que constituirá su primera decisión de calado pues supondrá la conformación de su equipo.

La renovación afecta a departamentos de especial sensibilidad como son las fiscalías Anticorrupción, Audiencia Nacional, Antidroga y las jefaturas en cinco comunidades autónomas, además de plazas en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La Orden publicada en el BOE establece diferentes años de experiencia para presentarse a los diferentes puestos vacantes, que van desde los veinte años para los fiscales de Sala y las jefaturas de las fiscalías especiales, pasando por los 15 años de experiencia para los fiscales jefe en comunidades autónomas hasta los 10 años que se exigen para ser fiscal jefe provincial.

Se han convocado, concretamente, las plazas de fiscal de Sala contra los delitos relativos a la Ordenación del Territorio y Protección del Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente e Incendios Forestales y también las jefaturas en las fiscalías especiales de Seguridad Vial, Extranjería, Criminalidad Informática, Cooperación Penal Internacional, Tribunal Supremo _dos plazas_, Audiencia Nacional, Antidroga y en la fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Autonómicas y provinciales

También se renovarán plazas en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, en Antidroga, Anticorrupción, la Audiencia Nacional -3 nuevas plazas para este departamento-- y en las jefaturas y para teniente fiscal de las comunidades autónoma de Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia, País Vasco, Murcia, Galicia y Cantabria.

Las últimas plazas convocada son para fiscal jefe en Zamora, Lleida, Tarragona, Almería, Cádiz, Girona, Salamanca y Zaragoza.