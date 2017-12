Entrevista a Inés Arrimadas «Si ganamos nadie perdonará que no lleguemos a un acuerdo» La candidata de Cs al 21-D espera «no tener que depender de Podemos» para gobernar, y exige que sus líderes «estén a la altura» en ese caso

Salvador Sostres

Seguir Barcelona 20/12/2017 02:45h Actualizado: 20/12/2017 02:45h

Inés Arrimadas ha sabido conectar con la Cataluña que hasta hace no más de 5 años no se tomaba en serio las elecciones a la Generalitat. Justo cuando España más agonizaba en Cataluña y cuando el Estado –sobre todo el 1 de octubre– más muestras y más graves daba de no poder controlar esta parte de su territorio, esta joven andaluza de nacimiento y catalana de elección ha sabido convertirse en referente de los cientos de miles de catalanes que también se sienten españoles y europeos, así como –en secreto– de aquellos independentistas de buena fe que en los últimos meses han sufrido en su convivencia y en su actividad económica el desastre que el llamado «procés» les ha causado.

Si el independentismo no suma, ¿se compromete a facilitar cualquier gobierno constitucionalista?

Si el independentismo pierde la mayoría nadie nos va a perdonar que no lleguemos a un acuerdo. Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica de ganar al separatismo y el único partido con posibilidades reales es Ciudadanos. Si gano las elecciones voy a tender la mano a todos los partidos constitucionalistas para formar un gobierno alternativo al independentismo que traiga el sentido común, la tranquilidad y la reconciliación a Cataluña.

¿Se ve como presidenta si gana? ¿Se ve capaz de convencer a los comunes de abstenerse?

Espero que no tengamos que depender de Podemos. Si fuera el caso, solo espero que sus líderes estén a la altura de las circunstancias y faciliten pasar página de una vez por todas del “procés” con una abstención. Queremos un gobierno que dé estabilidad, que priorice las políticas sociales y esto solo lo podremos hacer siendo generosos.

¿Qué prioridades tiene para recuperar la economía catalana?

En primer lugar, me comprometo a liderar un gobierno que cumpla las leyes y que garantice la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad jurídica para que vuelvan las empresas y para que miles de catalanes no tengan que mover sus ahorros fuera de Cataluña. Lo conseguiremos con la aprobación urgente de un Plan de Choque para el Retorno de las Empresas.

Bajaremos los impuestos a la clase media y trabajadora, para hacer de Cataluña una tierra competitiva fiscalmente para los autónomos, los trabajadores, los emprendedores y las empresas. Ya es hora de dejar de gastarnos el dinero en fomentar la independencia y devolverle el esfuerzo a los catalanes. Además, reduciremos trabas administrativas para que arrancar un proyecto o tener ideas no sea una pesadilla burocrática llena de papeles.

Por otro lado impulsaremos las políticas industriales, de innovación y de empleo como eje del crecimiento económico para hacer de Cataluña un auténtico motor de España y de Europa.

¿Qué infraestructuras son las que más urgentemente necesita Cataluña?

De manera inmediata, necesitamos una apuesta clara y decidida por el Corredor del Mediterráneo, una infraestructura moderna, productiva, que conecta a Cataluña con el resto de España y de Europa. También una decidida inversión en Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, que afecta a cientos de miles de ciudadanos con 400.000 viajes al día, así como una ampliación ordenada de la Red de Metro de Barcelona y la finalización de la red secundaria del Canal Sagarra Garrigues.