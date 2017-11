De la Serna acusa a Susana Díaz de «utilizar política y partidistamente» el accidente del tren Málaga -Sevilla El ministro de Fomento explica que el convoy se tuvo que detener por un problema de agua en la vía, lo que atribuyó al desbordamiento del Guadaria aunque todavía no se conoce el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sobre el origen del descarrilamiento

El descarrilamiento del tren de media distancia de la línea Málaga-Sevilla entre las estaciones sevillanas de El Sorbito y Arahal, que ha tenido lugar esta mañana y en el que han resultado heridas al menos 23 personas de las 73 personas que viajaban en el convoy, podría haber tenido lugar por el desbordamiento del río Guadaria por las inundaciones en la zona, según ha apuntado el ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Una explicación que coincide con los primeros roces entre administraciones: De la Serna, en los pasillos del Congreso de los Diputados, ha acusado a la presidenta andaluza de «útilizar política y partidistamente este accidente», en vez de ocuparse de la atención a las personas afectadas y la investigación.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había exigido al poco de producirse el accidente explicaciones a Fomento a través de su cuenta personal de Twitter por la decisión de «reabrir la línea en esas condiciones»:

Por su parte, ha respondido el ministro que la presidenta de Andalucía no se haya puesto en contacto con el Ministerio «en ningún momento» para cualquiera de los fines mencionados. El titular de Fomento ha añadido que el tren se tuvo que detener por un problema de agua en la vía, pero no dónde tuvo lugar el accidente, sino que «ya había pasado esa zona y se había comprobado que no había afección». Además, ha añadido el máximo responsable de la gestión de las infraesctructuras en España, el tramo inundado se había reabierto horas antes.

En concreto, para De la Serna, a falta del informe correspondiente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, «no es imprudente» sostener que todo apunta a que el desbordamiento del Guadaria estuvo detrás del «deslizamiento» del tren de la vía.

De cualquier forma, el ministro ha asegurado que antes del paso del tren «no existía un problema en este lugar» por las inundaciones y el convoy anterior, en sentido Sevilla-Málaga, pudo pasar por ese sitio. El ministro ha añadido que el desbordamiento se produjo «con posterioridad» por lo que no se pudo tomar ninguna decisión «para evitar que se hubiese producido el accidente».

El accidente tuvo lugar entorno a las 10.10 de la mañana a ocho kilómetros de la estación de Arahal (Sevilla), con el resultado de 23 personas heridas, de las que 73 que viajaban en el tren. Entre los heridos, tres han tenido que ser trasladadas en helicópetro y carretera tras fuertes golpes en la cadera o espalda.