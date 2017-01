Sergio Fidalgo: Â«Si nos callamos, su propaganda se impondrÃ¡Â»

Fidalgo preside el Grupo de Periodistas Pi i Margall, voz por la concordia en un panorama de medios la mayoría volcados con el soberanismo.

¿A qué atribuye la proliferación de iniciativas en contra del proceso? ¿A su radicalización?

Querría matizar. Estas iniciativas no están en contra del proceso soberanista sino a favor de la legalidad y el fomento de la buena convivencia. Son los independentistas los que están contra el buen cumplimiento de las normas democráticas. Sí ahora hay una mayor respuesta de la sociedad es porque el abuso de poder por parte de la Generalitat y sus aliados ha traspasado todas las líneas rojas posibles.

La asociación Pi i Margall denuncia el discurso único nacionalista en los medios.

Los partidos separatistas han convertido los medios públicos y los subvencionados en un arma de propaganda, decisivos para su movilización y para propagar el marco mental que les sirve para engañarles .

¿Qué hay que hacer para revertir esta situación?

Denunciar siempre cualquier exceso que cometan. Que quede claro que no respetan la democracia. Si nos callamos, su propaganda se impondrá.

¿Cómo valora el caso Santiago Vidal?

No me extrañaría que fuese todo verdad. Los partidos secesionistas han demostrado que les importa muy poco seguir las reglas de la democracia. Ellos juegan a otra cosa. Los propagandistas secesionistas ahora están en el enjuague de decir que Vidal es poco menos que un excéntrico que no sabe lo que dice. Yo no lo tengo tan claro. Es el mismo ex juez al que ellos han convertido en uno de sus héroes.