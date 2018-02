La senadora de Podemos amonestada se queja: «Mis asistentes son parte de mí, como mi silla de ruedas» La Mesa del Senado insiste en que fue «benévola» con la parlamentaria que envió a su asistente a votar

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid 21/02/2018 09:25h Actualizado: 21/02/2018 10:24h

Virginia Felipe, la senadora de Podemos apercibida por haber enviado a su asistente personal a votar por ella, ve injusta la amonestación impuesta por la Mesa del Senado e insiste en que si no llegó a tiempo a la votación fue porque el edificio no está lo suficientemente adaptado a su discapacidad. La parlamentaria, que se traslada en silla de ruedas y sufre une movilidad muy reducida, ha exigido públicamente al vicepresidente de la Mesa, Pedro Sanz, que rectifique sus declaraciones en las que rechazó la conducta de Felipe y explicó que se habían invertido más de 113.000 euros en adaptar el edificio para facilitar su accesibilidad.

«Es doloroso», ha denunciado la senadora a los periodistas, que en un lugar como el Senado «no cuente con accesibilidad universal» y ha insistido en que si no llegó a tiempo fue porque tuvo que ir a un cuarto de baño adaptado, situado lejos del hemiciclo. Preguntada sobre el motivo por el que decidió delegar el voto en un asistente personal en vez de no votar, como hacen otros senadores cuando no llegan a tiempo al hemiciclo, contestó: «Para mí, mis asistentes personales no son otra persona, son parte de mí como lo es mi silla de ruedas».

Felipe ha añadido que la accesibilidad «no es un gasto, sino una inversión de obligado cumplimiento» y ha recriminado a la Mesa que aireara el coste de las reformas y de sus dos asistentes. «Las adaptaciones no son para mí, sino para todas las personas. Es una asignatura pendiente de obligado cumplimiento. Queda muchísimo por hacer», se ha quejado Felipe.

Pero su petición de rectificación ha sido denegada por el propio vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz, quien ha insistido en que el hecho de mandar a otra persona a votar por ella es un hecho «muy grave» y que si se quedó en una simple «amonestación» es porque «la Mesa fue muy benévola».

Sanz ha insistido en que la mejora de infraestructuras y la designación de medios personales para «atención» de la senadora no justifica que delegase el voto, que es «personal e intransferible», como recoge la Constitución y el Reglamento del Senado.

«La Mesa fue muy benévola a la hora de aplicar una amonestación», ha dicho el vicepresidente de la institución. «Nadie puede plantear ninguna queja en absoluto por todo lo que el Senado ha hecho en la mejora de las infraestructuras», ha concluido.

Sanz ha recordado que el diputado vasco Carlos Iturgáiz fue suspendido un mes de empleo y multado por haber votado por su compañero, Mayor Oreja, en el Parlamento vasco cuando se debatían los Presupuestos.