Una senadora lucha con Podemos para costear sus gastos por discapacidad

La senadora de Podemos Virginia Felipe, que se mueve en silla de ruedas desde que es niña por padecer atrofia muscular espinal, una discapacidad severa, lleva casi un año peleando para que su partido le perdone 2.100 euros. La parlamentaria, de 36 años y electa por Castilla-La Mancha, solicitó que le descontaran esa cantidad de las donaciones mensuales que como cargo público está obligada a hacer al partido, según el código interno. En concreto, argumentó que debía adaptar su vehículo nuevo, comprado en junio de 2016, que necesita como modo de transporte debido a que su situación no le permite usar la red pública para cumplir con su actividad política. Tanto para viajar de su casa en Villacañas (Toledo) a Madrid como para atender los actos propios del partido.

Del total de la compra (una furgoneta de unos 32.000 euros), intentó que Podemos le sufragara la rampa de acceso (1.800 euros) y otros 300 euros en concepto de arreglos de su coche viejo, que utilizó durante las campañas electorales de 2015 y 2016, viajando por toda la geografía nacional.

Por escrito, solicitó al Consejo Ciudadano Estatal y su dirección que tuvieran en cuenta su situación, motivando la adquisición del vehículo y las facturas. Pero nadie atendió su ruego. Tampoco Pablo Iglesias, al que personalmente informó de su problema durante un acto en Madrid, según el relato de la senadora. Ni el secretario de Organización, Pablo Echenique, que sufre su misma enfermedad, pero al que no contactó, según confirmaron en el equipo del dirigente aragonés.

Aplicación severa del código interno

Podemos ha rechazado hasta el momento asumir ese coste extraordinario y el mes pasado le envió un requerimiento escrito a la parlamentaria recordándole que su obligación es donar al partido el excedente del salario público superior a tres sueldos mínimos (2.100 euros mensuales), salvo las rebajas que ya disfruta por ser madre de dos hijos y tener discapacidad.

«Solo pido un poco de sensibilidad», asegura la senadora, que no ha recibido respuesta de la dirección a su demanda

El asunto está siendo tratado por el, aunque la dirección asegura no tener constancia de que se le haya abierto un expediente por incumplimiento del código ético.sucesivos de las donaciones tras comprobar que quería «ahorrarse» el dinero para adaptar el coche,

Sólo después de que ABC preguntara sobre esta cuestión, una integrante del comité de garantías se puso en contacto con la senadora para comunicarle que le aceptaban los pagos bloqueados, hasta 3.400 euros pendientes. También se le ha cobrado 1.900 euros de la paga extra de este mes. Pero el partido aún no ha decidido si le exonerará de esos 2.100 euros en discordia o no. «Solo pido un poco de sensibilidad», asegura la senadora, que recrimina a los suyos que no hagan todo lo suficiente por garantizar la accesibilidad. «Ni el tramabús está adaptado», apunta.