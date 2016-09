Actualizar

18.35 El Hemiciclo ya está preparado para la sesión. En la imagen, un agente de la policía registra el hemiciclo del Congreso de los Diputados antes del comienzo de la segunda votación para la investidura del candidato popular, Mariano Rajoy

18.30 Por su parte, el número dos de Podemos, Íñigo Errejón, ha insistido en Twitter en su propuesta de un «gobierno alternativo». «En 1 hora volvemos a votar. Lo volvemos a decir muy claro: ni Rajoy, ni elecciones; un gobierno alternativo al servicio de la mayoría social», ha escrito.

18.18 Algunos diputados han comenzado a llegar ya al Congreso. No obstante, aunque la sesión de investidura comience a las 19 horas, la votación no será antes de las 20 horas. Este viernes, además, ha habido algunas declaraciones ante la previsión de que el bloqueo se mantenga. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha confiado en que la investidura se desbloqueará, pero en caso de no ser así ha dejado claro que «tomarán medidas» para acortar la campaña electoral y no tener que votar el día de Navidad (25-D).

18.10 Según establece el reglamento de la Cámara, el candidato a la Presidencia contará en esta segunda sesión de investidura con una intervención inicial de 10 minutos para pedir la confianza del Congreso. A continuación responderán los representantes de los grupos parlamentarios, que tendrán cada uno cinco minutos para exponer su posición. No habrá turno de réplica para Mariano Rajoy.

18.09 Este viernes, el Congreso de los Diputados vota por segunda vez la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy. En esta ocasión, el candidato solo necesitaría una mayoría simple, es decir, más «síes» que «noes», aunque salvo sorpresa final, no se espera que esto ocurra. El Pleno comenzará a las 19 horas.