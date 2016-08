Seguimos en campaña

A estas alturas los electores están más pendiente de hechos que de discursos de investidura, réplicas, contrarreplicas y dúplicas. Han votado ya dos veces para que sus representantes lleguen a un pacto de gobierno y contemplan atónitos su imposibilidad para ponerse de acuerdo. Si la alternativa a un gobierno del Partido Popular era muy complicada en la pasada legislatura, en la actual es prácticamente imposible. Mariano Rajoy lo sabe, por eso incidió en la idea de que España necesita un gobierno: ahora es el único con capacidad de sumar el apoyo suficiente. Pero también es consciente de que lograr un acuerdo de gobierno es complicado hasta que no pasen las elecciones del 25 de septiembre en Galicia y el País Vasco. Por eso, el de ayer no fue un discurso que buscara convencer a lo no convencidos sino para preparar el terreno a una posible investidura en octubre. Hasta entonces nuestros políticos siguen en campaña. Una campaña que dura ya nueve meses y que, si no cambia la predisposición de los representantes de la soberanía popular, durará otros nueves meses sin que se geste ningún gobierno para España.

Narciso Michavila es presidente de GAD3.