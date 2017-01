La sede paralela de Ferraz abrirÃ¡ desde el prÃ³ximo lunes

La nueva asociación sin ánimo de lucro «Amigos Socialistas», formada por alrededor de medio centenar de militantes y voluntarios del PSOE, prevé abrir el próximo lunes las puertas de su polémica sede en la calle de Ferraz, número 10, con el objetivo, entre otros, de «fomentar las afiliaciones».

Fuentes de esta asociación han dicho a Efe que sus miembros se encuentran «cabreadísimos» por las medidas que ha tomado contra ellos la gestora, pero han asegurado que no van a dejar de hacer lo que decidieron, que es «contestar las quejas de las personas que quieren afiliarse por vía directa (internet) y no pueden por problemas en la página y remitirles a la vía oficial (correos electrónicos de atención al militante) del partido».

Si en el PSOE no les contestan, esta asociación volvería a recoger las quejas y a informar de ellas a la dirección federal.

Los miembros de «Amigos Socialistas», críticos con la gestora que preside Javier Fernández, aseguran que el exsecretario general Pedro Sánchez no está con ellos y que no tienen «contacto con él para nada» y que cada uno votará con «total libertad a quien quiera» en las próximas primarias.

Aunque la semana pasada retiraron las siglas del PSOE del escaparate del local que han alquilado a sesenta números de distancia de la sede federal, este grupo de militantes dice no entender por qué la gestora les obligó a hacerlo ni el «revuelo» que se ha formado en torno a este asunto.

«No hacemos daño a nadie, ni tenemos intención de ofender ni de atacar a nadie», defiende una de ellas, que lamenta que su agrupación no haya convocado ninguna asamblea desde el pasado 23 de octubre y que se hayan producido «miles de bajas» en su partido en los últimos meses.