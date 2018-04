El secretario de Organización de Podemos Galicia se inventa que es ingeniero Juan José Merlo, diputado de En Marea, miente en su ficha oficial del parlamento Gallego y en la del partido. Reconoce a ABC que no terminó la carrera y asegura que «matizaré el error»

Suma y sigue la lista de políticos que inflan sus currículum. Juan José Merlo, secretario de Organización de Podemos en Galicia y diputado del grupo En Marea en el Parlamento gallego aparece como ingeniero industrial en su currículum oficial, pese a que nunca acabó los estudios. Su ficha oficial en la página web del Parlamento de Galicia dice: «Ingeniero. Se formó como ingeniero industrial y desarrolló su actividad laboral primero en el cuerpo de mandos de una conocida cadena de grandes almacenes y posteriormente al frente de una empresa de ingeniería y energías renovables. Participó activamente en diferentes plataformas del 15-M».

ABC se puso este jueves en contacto con el número dos de Podemos en Galicia, quien reconoció que «estuve estudiando Ingeniería, pero no me gradué». Preguntado por qué entonces se presenta como titulado en la información oficial remitida al Parlamento de Galicia, Juan José Merlo sostuvo que «solo tendría que figurara lo que yo trasladé, que me formé como ingeniero pero no me acabé los estudios». Añadió que «si es erróneo, lo matizaremos, sin ninguna duda, porque ingeniero no soy».

Parece poco probable que sea un error del Parlamento de Galicia, institución que se limita a publicar en la web la información que facilitan los grupos, porque en la página de Podemos Galicia también aparece claramente el título que no posee y, además, con dos especialidades: «Juan J. Merlo Lorenzo (Vigo, 27 de enero de 1972). Ingeniero Industrial en Electrónica y Electrónica. Especializado en gestión de mercancías y gestión de equipos de trabajo. Comencé mi carrera como gerente y gerente de área en grandes almacenes. Durante los últimos años he desarrollado mi actividad como gerente y diseñador en empresas de ingeniería y energía renovable» (ambas consultas y pantallazos son de este jueves por la noche).

Ampliación donde dice «ingeniero industrial en Automática y Electrónica» -ABC

Precisamente, fuentes consultadas por ABC sostienen que un ingeniero gallego ha pedido al colegio profesional que investigue si el alto cargo de Podemos realizó trabajos como ingeniero sin serlo, mientras estuvo al frente de su empresa, Mersol Montaje de Energías Renovables S.L.. Juan José Merlo aseguró ayer a ABC que él dirigía la empresa pero «nunca» firmó ningún proyecto como ingeniero. Un antiguo compañero de estudios relata a este diario que «no aprobó ni un parcial». «Al primero que se presentó sacó nota negativa, porque era un examen tipo test en el que las respuestas equivocadas restaban», añade.

El político de Podemos sostiene que tuvo que dejar los estudios «porque tuve un hijo pronto y me puse a trabajar en unos grandes almacenes». Juan José Merlo es, además de hombre fuerte de Podemos en Galicia, secretario de la Comisión de Pesca, Marisqueo y puertos del Parlamento regional y vocal de la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo.

En 2016 generó cierta política cuando se publicó que en un chat de Podemos había calificado la confluencia de En Marea como una «patera asquerosa».