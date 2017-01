El sanchismo tambiÃ©n critica el Â«otroÂ» Ferraz

La secretaria general del PSM, Sara Hernández, y el presidente de esa federación y alcalde de Fuenlabrada (Madrid), Manuel Robles, han sido los últimos en criticar a la plataforma Recupera PSOE, por abrir una sede paralela a la oficial en la calle Ferraz, 10 para fomentar la afiliación y evitar que la elección de Susana Díaz como secretaria general se convierta en un hecho consumado. Ambos opinan que la gestora se ha «equivocado» retrasando el XXXIX Congreso y siguen en teoría fieles a Pedro Sánchez, pero creen que no se puede dar esa imagen de división interna.

«Lo desapruebo totalmente. Los ciudadanos que quieran afiliarse tienen agrupaciones por toda España, ese es el camino», declaró a Cope Robles, uno de los apoyos fundamentales de la sanchista Sara Hernández. «Crear este tipo de oficinas paralelas no ayudan y desvirtúan el trabajo de las agrupaciones».

De momento, la Pedro Sánchez se desmarcó inmediatamente de una iniciativa que es ilegal a todas luces, puesto que supone una suplantación de marca, por más que la tipografía usada no sea la misma que la que luce el PSOE oficial. Ayer, el que fuera secretario de Política Federal en la Ejecutiva de Sánchez, Alfredo Pradas, dijo que los integrantes de esa playaforma deberían ser expulsados si se demuestra que han contravenido la normativa socialista.

Y poco después, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, confirmó que el partido va a abrir «expediente informativo» y mantendrá las acciones judiciales contra los integrantes de Recupera PSOE, de momento por la vía civil, aunque retiren las siglas del partido del escaparate. Según Jiménez, hay que responder de manera «muy firme y contundente» porque se han «cruzado unas líneas» que no se pueden atravesar.

Jiménez recalcó que Ferraz, 10 no corresponde a «ninguna sede de ninguna estructura del partido» y supone «una flagrante violación» de los derechos del partido y de sus afiliados, que el PSOE quiere defender. Además, han dado parte a la Agencia de Protección de Datos, ya que la plataforma tiene como objetivo promover las afiliaciones al partido, para advertir de que se puede «producir una captación que no se corresponde con la legislación». La plataforma anunció en un comunicado que retirará el logotipo PSOE, pero a lo largo de la tarde no se había producido el hecho. Se han constituido en el registro de asociaciones con el nombre de ‘Asociación de Amigos del Socialismo’.