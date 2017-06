Sánchez traslada a Díaz su «respeto» al Gobierno y al socialismo andaluz y los barones se ponen a su disposición

Pedro Sánchez ha hablado a primera hora de la tarde con Susana Díaz. Se trata de la primera conversación entre ambos desde la que mantuvieron en la noche del 21 de mayo cuando la presidenta de la Junta de Andalucía felicitó a Sánchez por su triunfo en las primarias. Fuentes socialistas confirman que ambos se han trasladado apoyo mútuo.

Desde el equipo del nuevo secretario general trasladan que durante estos días Sánchez ha hablado con todos los líderes territoriales y que «todas las federaciones se han puesto a disposición del nuevo secretario general». No obstante, fuentes socialistas aseguran que el apoyo de Díaz no ha sido gratuito. Le dejará hacer en el próximo congreso socialista (16-18 de junio), pero le ha hecho una petición en forma de advertencia: que respete a los territorios y a los ex presidentes del Gobierno.

Sánchez ha mantenido hoy esta conversación con Díaz pero también lo ha hecho con la líder del PSE, Idoia Mendía, el de Castilla y León, Luis Tudanca y con Manuel Hernández, líder del PSOE en Ceuta. Pero durante los últimos días ya ha hablado con todos los barones «en un tono positivo». Desde el equipo del nuevo secretario general se asegura también que ha quedado con Díaz en mantener un encuentro en próximas fechas.

Por ahora tan solo se ha visto con tres de ellos: con el presidente de la gestora, Javier Fernández, que ya ha anunciado que no optará a la reeelección como secretario general del PSOE de Asturias, con el líder del PSC, Miquel Iceta, y con el líder del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que fue uno de los principales apoyos de Díaz en las primarias.