Pedro Sánchez no quiere bajo ningún concepto volver a verse en la misma situación que en el año 2014, cuando tuvo que aceptar liderar una dirección que de facto le convertía en todo menos en un líder. Ahora, legitimado por la militancia, «más legitimidad que nunca» como reconoce uno de los pesos pesados del partido, Sánchez plasmó ayer en el 39º Congreso Federal del PSOE una Ejecutiva que hoy refrendarán los cerca de mil delegados que se acreditaron ayer a un cónclave socialista poco convencional. La mayor parte de las decisiones están ya tomadas, algo sin precedentes en un congreso socialista. Muchos delegados lo reconocían ayer desconsolados: «Esto no es un congreso del PSOE». Faltaba sangre.

Sánchez ha optado por rodearse de un equipo de fieles, en el que habrá poco espacio para la integración. Lo dejaba claro a su llegada el que será próximo portavoz de la dirección, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente: «No será una Ejecutiva de integración, la Ejecutiva será homogénea y en torno a una idea». Dicho y hecho.

Los barones no han demandado a Sánchez que cumpla con ninguna cuota territorial. Será en el Comité Federal donde busquen espacio

La nueva ejecutiva del PSOE, de estructura novedosa, está formada por 18 responsables de área, que son los que compondrán la comisión permanente que gestionará el día a día del partido.

Con 20 mujeres y 29 hombres, la nueva dirección socialista contiene representantes de todas las federaciones del partido, salvo Ceuta y Melilla, según fuentes socialistas. Entre ellos, ocho andaluces eso sí ninguno afín a la presidenta de la Junta Susana Díaz, quien ya había advertido que no había pedido la cuota andaluz.

Baile de escaños

Si algo se da por seguro es que el puesto lo desempeñará una mujer. La idea inicial del secretario general era colocar en ese puesto a su fiel Adriana Lastra, opción que ayer miembros de su equipo no querían enterrar, pero su condición de baluarte orgánico y su relación «mejorable» (como ironizaba ayer un diputado) con la mayoría del grupo parlamentario habrían enterrado esa hipótesis. Dos son las opciones más probables: Meritxell Batet y Margarita Robles. Y un detalle no menor: ambas votaron «no» a la investidura de Rajoy. Es decir, las dos rompieron las disciplina marcada por el Comité Federal.

A favor de la catalana está su experiencia en la dirección del grupo parlamentario. También que se trata de una persona en la que Sánchez confió para su «Gobierno en la sombra» y que fue su número dos por la circunscripción de Madrid en las elecciones del 20-D de 2015. No obstante, algunos diputados se temían que el hecho de que formar parte del PSC la ha obligado a adoptar un papel discreto en estas primarias podría terminar por perjudicarla. «Si el criterio es premiar a los que han estado con Pedro en esta etapa puede salir perjudicada», relataba un diputado. Sin embargo a su favor juega el gesto político que significa colocar a una catalana «nada nacionalista» en un puesto de tanta relevancia en un momento en el que la cuestión catalana va a marcar la agenda política en el corto y medio plazo.

El equipo de Sánchez quiere reservarse el anuncio del portavoz en el Congreso de los Diputados. La primera opción siempre fue Adriana LastraPero si Sánchez opta por designar a una persona de su máxima confianza la elegida será la ex magistrada Margarita Robles. Su bagaje público no se cuestiona, tampoco su fluida relación con los medios de comunicación, fundamental en ese puesto, pero algunos dirigentes expresaban sus dudas respecto a su habilidad en la tribuna de oradores. No es un detalle menor, porque al carecer Sánchez de escaño en el parlamento será el portavoz parlamentario el encargado de batirse cada semana con Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno. A partir de ahí el resto de nombres que quedan por conocerse serán de menor calado.

Sánchez ha diseñado una estructura en la que Adriana Lastra será su número dos como vicesecretaria general, mientras que José Luis Ábalos, como secretario de Organización tendrá que coser las heridas de un partido fracturado. Su figura está al alza en la organización. Uno de los dos será la voz de la Ejecutiva cuando el portavoz oficial del órgano de dirección, Óscar Puente, no pueda asistir a la reunión por sus compromisos institucionales como alcalde de Valladolid.

Ayer se confirmaba también el puesto que tendrá en la dirección Susana Sumelzo, que se encargará de la Política Municipal. Mientras que Andrés Perelló será el responsable de Justicia de la Ejecutiva y Hugo Morán, discípulo académico de Cristina Narbona, el próximo secretario de Medio Ambiente.