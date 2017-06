Sánchez se reivindica «próximo» a los votantes de Podemos pero no apoyará la moción de Iglesias

Era su primera intervención pública desde su victoria en las primarias y aunque la dimisión de Manuel Moix como fiscal jefe Anticorrupción copaba la actualidad, Pedro Sánchez iba con el mensaje preparado. El día 13 de junio se celebrará la moción de censura planteada por Podemos, que obliga al nuevo líder a tomar su primera decisión de calado.

Sánchez destacó su cercanía con las personas que votan a Podemos, pero a la vez estableció una división con la figura y la estrategia de Pablo Iglesias. «Yo en particular me siento muy próximo a los votantes de Podemos», indicó el nuevo líder socialista, que sin embargo dijo no compartir «algunas decisiones y formas de actuar» del líder de Podemos.

El PSOE trata de encontrar su espacio entre su rechazo a Rajoy, su negativa a apoyar a Iglesias y su decisión de no liderar ahora una moción de censura. Y Sánchez lo ha argumentado por la frustración que se podría provocar si el desenlace es que Mariano Rajoy se mantenga en el puesto: «El Gobierno es censurable por esta degeneración del sistema democrático, pero venimos de un año con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos que eso se repita», se ha justificado.

Sánchez argumenta que «si hay un cambio» tiene que ser «con todas las consecuencias» y «en el que den los números» porque «desgraciadamente» ahora no dan. El líder del PSOE sigue cargando la responsabilidad en Ciudadanos y en que deje de apoyar al PP como cuestión fundamental para que una moción de censura pueda tener lugar.

No ha querido tampoco hacer oficial que el PSOE se abstendrá en esa votación, asegurando que esa incógnita se resolverá «paso a paso» y que la decisión se conocerá «dentro de unos días». Lo único seguro es que no apoyará a Iglesias porque el PSOE no va «a formar parte de una moción de censura en la que no dan los números para que Rajoy deje de ser presidente del Gobierno».