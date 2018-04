Pedro Sánchez ayer en Ferraz. - Jaime García

Sánchez reivindica su «no» a los Presupuestos y reconoce que se aleja un acuerdo por la financiación autonómica El PSOE tampoco apoyaría al Gobierno en los decretos leyes para aprobar partidas concretas si no saca los Presupuetos. Insiste en que si no hay PGE el camino son las urnas: «un Gobierno que no es capaz de sacar su principal ley no tiene más que decir»