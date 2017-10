Sánchez reivindica el 155 como «la inevitable respuesta a un intento inédito de romper la integridad del Estado» El secretario general del PSOE escribe una carta a la militancia para explicar la posición de su partido ante «un gravísimo desafío al sistema institucional que pusimos en marcha con la Constitución de 1978»

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir 28/10/2017 10:08h Actualizado: 28/10/2017 10:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dirigido una carta a la militancia socialista para explicar la posición de su partido ante los acontecimientos en Cataluña, a los que el líder socialista se refiere como «un gravísimo desafío al sistema institucional que pusimos en marcha con la Constitución de 1978».

En la misiva, la segunda que Sánchez envía a sus militantes en pocos días, reivindica el Estado social y democrático de Derecho «que hemos construido entre todos los españoles», y llega a asegurar que atacarlo supone «atacar al PSOE y a los miles de socialistas que lucharon, hasta entregar su vida en muchos casos, por los derechos y las libertades de todos y todas, para que la democracia llegara a nuestro país».

Sánchez, que ha llevado al PSOE a un pacto con el Gobierno para aplicar el artículo 155 que hace unos meses era difícil imaginar, defiende rotundamente la respuesta del Estado ante la gravedad de la situación: «El secesionismo pone en riesgo la supervivencia de ese Estado que hemos construido entre todos. La aplicación del artículo 155 de la Constitución constituye la inevitable respuesta a un intento inédito de romper la integridad del Estado».

El líder del PSOE se esfuerza en hacer pedagogía y presenta esta respuesta constitucional como «homologable a la de cualquier país de nuestro entorno, que contempla fórmulas constitucionales idénticas o similares».

Pero Sánchez, consciente de las dudas que el acuerdo con el Gobierno puede generar en parte de su electorado, especialmente en Cataluña, se esfuerza en presentarlo como la única opción posible ante la falta de voluntad de los secesionistas: «Lo hemos intentado todo. Hemos apelado al diálogo hasta el último minuto. Y hemos apelado a la responsabilidad del Sr. Puigdemont para que convocase elecciones».

La carta, de cuatro folios, intenta desmontar también la propaganda independentista: «El secesionismo utiliza una retórica de victimización e intenta hacer creer que Cataluña es objeto de represión y falta de libertades. Es una afirmación que resulta inadmisible, además de enormemente irresponsable. Se reclama demócrata, mientras vulnera el marco estatutario y constitucional en Catalunya. Apela al diálogo, pero no para mejorar el encaje de Catalunya dentro de España, como pedimos los socialistas, sino para romper con ella.

Asegura no haber sido escuchado, pero ha mantenido el Parlament de Cataluña cerrado para no tener que escuchar él mismo a la oposición». Afirma Sánchez que «el Estado social y democrático de Derecho no puede ceder ante esta amenaza». Y lejos de cualquier equidistancia señala a Puigdemont como único responsable: «El único responsable del deterioro de las instituciones de Catalunya es el propio Sr. Puigdemont y su Govern».

En la tarde de ayer Rajoy y Sánchez conversaron telefónicamente antes de que el presidente del Gobierno anunciase la celebración de elecciones en Cataluña el próximo 21 de diciembre. Una fecha consensuada entre ambos y que el líder del PSOE contempla como «una oportunidad (...) que puede contribuir a desbloquear una situación política como corresponde en democracia».

En la línea de su comparecencia de ayer, Sánchez expresa a su militancia las muchas cosas que le distancian de Mariano Rajoy, en un intento por seguir marcando perfil propio y no perder el relato que le devolvió a Ferraz. Pero les aclara que «frente al asalto a la legalidad del independentismo, este partido siempre tendrá claro dónde ha de estar» porque «la mera idea de una España sin Catalunya es la de una España y Catalunya mutiladas, no sólo geográficamente sino también emocionalmente».

Frente a Podemos

El PSOE lleva días intentando posicionarse en el eje constitucional a la vez que se refuerza como partido de izquierdas, ante los problemas de discurso que Podemos está demostrando en esta crisis. Sánchez lo explica así a su militancia: «No hay ninguna bandera de la izquierda en el secesionismo. Nada hay de izquierdas en intentar fracturar un Estado democrático. Nada que ver con poner fronteras. Nada que ver con el nacionalismo, que representa lo opuesto a los valores del proyecto europeo. Nada con la ruptura de la convivencia y de la solidaridad entre ciudadanos».

Pensando también en ese electorado, potencialmente el suyo, que anhela reformas, Sánchez defiende su propuesta de reforma constitucional que «no supone negación alguna de todo lo que supuso el pacto constitucional de 1978» pero sí «la necesidad de reconectar con nuestro tiempo» para que «todas las generaciones añadan su letra» al pacto de convivencia.

Termina la carta Sánchez con un agradecimiento a Miquel Iceta, con quien la interlocución política ha sido constante durante las negociaciones. «Quiero también aprovechar esta ocasión para poner en valor el trabajo político que están llevando a cabo nuestros compañeros y compañeras del PSC y, especialmente, su Primer Secretario, Miquel Iceta, que ejercen un indiscutible liderazgo en la defensa del Estado democrático desde los valores progresistas».