Sánchez, a Rajoy: «Hablar se habla del tiempo, la Constitución se defiende, se aplica y se actualiza» El secretario general del PSOE recuerda al presidente del Gobierno su compromiso sobre la reforma constitucional

Víctor Ruiz de Almirón

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba ayer martes que los socialistas no se sienten «engañados» por las palabras de Mariano Rajoy en las que limitaba su pacto con Sánchez a «hablar» sobre la reforma constitucional. Incluso planteó que esa reforma «ya nace con un punto de acuerdo entre PP y el PSOE y es que no va servir para contentar a los independentistas».

Pero para no sentirse engañados, lo que desde luego no están es cómodos. Es más, hay inquietud por que Rajoy no haya sido más explícito en lo que se refiere a dejar claro al PP con sus declaraciones públicas que el debate sobre la reforma constitucional tendrá, como mínimo, que abordarse.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dado muestras esta mañana de cómo la sintonía que llegó a alcanzar con Rajoy en torno a la negociación del artículo 155 se enfría a marchas forzadas. En un acto de la revista «Cambio 16», que le entregaba el premio como político del año, ha insistido que «el compromiso al que llegué» con el presidente del Gobierno fue abrir la comisión para la evaluación del Estado Autonómico y seis meses después abrir una subcomisión para la reforma constitucional que sirva para analizar «cuál es el perímetro de la actualización de nuestra norma constitucional».

Sánchez ha criticado las formas con las que a su entender Rajoy está quitando trascendencia a su compromiso: «El lunes oía a Rajoy decir que había acordado conmigo hablar de la Constitución. Hablar se habla del tiempo; la Constitución se defiende, se aplica y se actualiza», ha dicho el líder del PSOE.

Tras asegurar que los socialistas han sido «coherentes con su historia» en la respuesta ante la «crisis de Estado» que supone el desafío secesionista en Cataluña, Sánchez ha reivindicado no obstante que «la unidad de España no se garantiza por decreto, se garantiza y se construye articulando un proyecto de regeneración política nacional» y que «en el corazón de esa regeneración tiene que estar la actualización de nuestra norma de convivencia».

En el PSOE son muy conscientes de que en el PP existen posiciones muy sólidas y contrarias a abrir este debate. También en el Gobierno. En privado los socialistas suelen decir que «una cosa es el PP, otra el Gobierno y otra Rajoy». Hoy Sánchez ha querido incidir en esa diferencia de roles para apretar a Rajoy: «O puede ser el presidente del PP y defender sus intereses electorales, que son legítimos, o puede ser el presidente del Gobierno de España y atender al conjunto de las necesidades de la ciudadanía española».