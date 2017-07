Sánchez anima a Rajoy a reunirse con Puigdemont y promueve empezar a estudiar la reforma constitucional

Pedro Sánchez apoyará a Mariano Rajoy ante el órdago independentista catalán porque está «en contra de situar a Cataluña fuera de la ley». Pero a la vez le pide que cambie de estrategia. Tras reunirse con el presidente del Gobierno el líder del PSOE ha concedido una entrevista en Telecinco en la que ha insistido en la idea de que Rajoy debe abrir una vía de diálogo con la Generalitat.

El líder del PSOE le ha pedido a Rajoy que intente rmantener un encuentro con el presidente de la Generalitat: «Sería bueno que el presidente del Gobierno se reuniera con el señor Puigdemont». Sánchez ha insistido en el mensaje de «dar una solución política a Cataluña». El propio Sánchez ha dicho que «no tendría ningún problema» en reunirse con Puigdemont pero que ahora es Rajoy quien «tiene que manifestar la voluntad de querer entenderse»

Los socialistas conceden que debe ser el Gobierno quien lidere este proceso, pero también anticipan que no se quedarán quietos si ese diálogo no se produce. «Le he dicho que no hay mayoría absoluta dentro del Congreso de los Diputados y, en consecuencia, los grupos podemos hacer mucho por alterar, por modificar y encauzar ese diálogo legislativo», ha señalado el líder socialista.

Es en este punto en el que Sánchez ha apostado por «abrir una subcomisión para la reforma constitucional» en el Congreso: «Ya va siendo hora de que esa cita que es ineludible se produzca». El líder del PSOE propone «articular entre todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso una acción legislativa que pueda distender la situación».

Sánchez entiende que el conflicto demuestra que se ha producido un «agotamiento del sistema autonómico» y que e preciso «revisar nuestro marco constitucional». Aunque ha reconocido que durante la cita con Rajoy no se habló de ello, Sánchez ha dejado claro que no comparte que «el Gobierno de España tenga que aplicar el artículo 155».