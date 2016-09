Sánchez se postula ante «fuerzas del cambio» para buscar una investidura alternativa

Pedro Sánchez repitió esta tarde que el Grupo Socialista no va a apoyar a Mariano Rajoy porque es «el presidente peor valorado de la democracia» y, por primera vez desde el 26 de junio, se postuló ante «las fuerzas del cambio», todas menos el PP, a buscar una investidura alternativa a la de Rajoy.

Sánchez ha asegurado que «incluso aquellos que hace 48 horas le votaron a favor», en referencia a Ciudadanos y Coalición Canaria, van a retirarle su apoyo. Por eso ha pedido a todas las fuerzas de la Cámara, menos al PP, «altura de miras» para buscar esa alternativa.

«¿Si usted (Rajoy) tan bien lo ha hecho, como es posible que no encuentre apoyos?», se ha preguntado el lider socialista.

Sánchez ha urgido al jefe del Ejecutivo en funciones a aprobar un decreto ley que permita actualizar las pensiones y los sueldos públicos, seguro de que puede hacerlo, y ha asegurado que, en caso contrario, los socialistas presentarán una iniciativa en este sentido ante la «instrumentalización de la vida pública» que, a su juicio, hacen el PP y el Gobierno.

La última de ella hoy mismo, ha citado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, «ha amenazado» con que si no hay Gobierno y no se pueden aprobar los presupuestos generales del Estado, los funcionarios y los pensionistas no verán actualizadas sus prestaciones.

«Ustedes saben que pueden traer un decreto ley» para actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios, ha sostenido Sánchez, quien se ha comprometido a respaldar ese decreto ley si el Ejecutivo lo lleva al Congreso.