Sánchez nombra su núcleo duro e inicia la integración con Patxi López y Vara

Pedro Sánchez avanza con el trabajo hecho en el diseño de su Ejecutiva para llegar al 39 Congreso del PSOE que se celebra este fin de semana. Ayer se confirmó definitivamente el papel de sus principales lugartenientes. Adriana Lastra será la próxima vicesecretaria general del PSOE, un puesto que no siempre ha figurado en los organigramas del partido y que en la historia solo han ocupado Alfonso Guerra, José Blanco y Elena Valenciano.

José Luis Ábalos será el secretario de Organización, el encargado de recomponer los puentes internos en un partido fracturado. Es el líder de la provincia de Valencia, la tercera en número de militantes. Un cambio sustancial respecto a su anterior etapa, cuando Sánchez encargó esta función a César Luena, de una federación muy pequeña como es La Rioja.

La principal incógnita que queda por resolver es quién será el portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados. Para este puesto se pensó en un primer momento en Lastra, pero su relación con muchos de los diputados es manifiestamente mejorable. Ábalos, en cambio, representaba un perfil más conciliador, y su buen papel en la moción de censura disparó la posibilidad de que asumiese ese rol.

Con los dos ocupando esas funciones orgánicas está prácticamente descartado que vayan a asumir ese papel. Una de las personas con más posibilidades es la catalana Meritxell Batet. Forma parte de la actual dirección del grupo parlamentario y Sánchez contó con ella en sus equipos negociadores y en su «Gobierno en la sombra» en la anterior etapa. Otra de las opciones en el grupo parlamentario es Margarita Robles. Pero Sánchez podría complementar esa figura con la fórmula de nombrar un presidente del grupo parlamentario, que sería el encargado de dar la réplica a Mariano Rajoy en el parlamento. Puesto en el que la opción más firme es Ábalos.

Además, ayer se resolvió otro punto importante al aceptar Patxi López integrarse en la nueva dirección. Y lo hará con una cartera importante, la Secretaría de Política Federal, fundamental para dar formar a la apuesta territorial del partido. Tanto Sánchez como López defienden que debe pasar por una reforma federal de la Constitución y por el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.

Según confirmaron a ABC fuentes próximas al secretario general, la entrada de López no está condicionada a que deban integrarse otros partidarios suyos. Será por tanto Sánchez quien decida si incorpora a personas afines a la candidatura que abanderó Patxi López en las primarias, pero lo hará a título individual y no como cuota específica de una familia. El secretario general hizo esta oferta a López unos días después de las primarias en un encuentro privado. El expresidente del Congreso le solicitó un periodo de reflexión antes de trasladarle su compromiso. La nueva dirección socialista tendrá una dimensión similar a la que Sánchez pilotó desde 2014 (38 integrantes). Y el portavoz de la misma será el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que en cualquier caso ha reiterado que no abandonará su papel institucional, lo que en la práctica se traducirá en que el partido ensayará en el día a día una suerte de portavocía coral.

El papel de Fernández Vara

Ayer se confirmó también que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presidirá el Consejo de Política Federal del PSOE. Se trata del órgano que reúne a todos los líderes regionales del partido. Tiene la función de revisar las políticas del partido que afectan a la cohesión territorial y a las relaciones entre las comunidades autónomas y entre éstas y el Estado. El presidente extremeño fue uno de los barones que apoyó más decididamente a Susana Díaz, pero también fue el primero en asumir el resultado de las primarias y el primero en manifestar públicamente que estaba a disposición de Sánchez. Fue el primer dirigente con el que el restaurado líder mantuvo un encuentro tras las primarias, en forma de almuerzo privado que solo trascendió a los medios días después.

El nuevo secretario general apuesta por él y no por algún líder territorial más afín como el de Castilla y León, Luis Tudanca, o la de Baleares, Francina Armengol. Este gesto de integración es importante, ya que es el puesto más alto en el que Sánchez va a colocar a ninguno de los barones territoriales, una vez que aseguró que no contaría con ellos para la Ejecutiva. Aunque Vara podrá formar parte de la misma porque el presidente del Consejo de Política Federal es miembro nato de la dirección. Este puesto lo había ocupado en la anterior etapa Susana Díaz.

No será hasta la mañana del domingo cuando se vote la Ejecutiva propuesta por el nuevo líder. Pero no tendrá problemas para superar ese trance, una vez que los barones que se le enfrentaron le han dado vía libre para confeccionar su equipo. Sánchez ha prometido integración territorial pero no mediante cuotas preestablecidas.

El diseño de la Ejecutiva está ya muy avanzado. Además de Cristina Narbona como presidenta, otras dos ministras de José Luis Rodríguez Zapatero tendrán un asiento en la dirección: Carmen Calvo y Beatriz Corredor. El miércoles se confirmaba también a Nuria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, como secretaria de Cohesión social e integración.