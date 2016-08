Sánchez insiste en el no: «Ha sido una reunión perfectamente imprescindible»

Apenas media hora de reunión para dejar claro que Pedro Sánchez continuará instalado en el no de cara a la investidura de Mariano Rajoy y ha descalificado la necesidad del encuentro: «Ha sido una reunión perfectamente prescindible».

Sánchez ha criticado que «la única intención no ha sido ofrecer nada» sino «escenificar» que si la investidura fracasa la responsabilidad es del PSOE. Y Sánchez ha insistido en varias ocasiones que «la responsabilidad de que el señor Rajoy falle es del señor Rajoy». Olvidando que cuando el fracasó en su investidura él responsable era Pablo Iglesias. «La responsabilidad del PP es la de intentar articular una mayoría suficiente que le permita gobernar y para eso no puede contar con el PSOE».

El líder del PSOE ha asegurado que Rajoy le ha expuesto «el pacto que ha acordado con el señor Rivera», y pese al intento de Ciudadanos por destacar las coincidencias, Sánchez lo ha calificado como «un programa de Gobierno conservador y continuista». Ha criticado que «no rectifica los elementos nucleares de la reforma laboral y posterga sine die la reforma constitucional»,ha puesto como ejemplo. «Si teníamos razones después del acuerdo tenemos más razones aún. Este no es nuestro acuerdo».

El líder del PSOE le ha vuelto a plantear a Rajoy que busque apoyos en el PNV y la antigua Convergencia, recordando el precedente de la Mesa del Congreso. «La señora Pastor es presidenta del Congreso no por arte de magia».

El líder socialista ha dejado muchas incertidumbres en su intervención. No ha defendido su posición como un rechazo al PP, sino que ha puesto mucho el foco en la persona de Rajoy: «En términos de confianza el PSOE va a decir no al señor Rajoy porque no cuenta con nuestra confianza. Por los usos y abusos de estos cuatro años».

Sobre la posibilidad de presentar una alternativa o apoyar a otro candidato del PP, todo se ha quedado en un terreno sin certezas: «No podemos adelantar más cuestiones. Los procesos de investidura son vivos y dinámicos».

Sin especificar a qué se refería, Sánchez ha asegurado que «cuando haya hechos nuevos que puedan alterar la posición del PSOE convocaré un comité federal». Se ha mantenido enigmático sobre sí decidirá presentarse a una investidura: «en la vida política hay que contemplar todos los escenarios» y «el PSOE siempre estará en la solución».