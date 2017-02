Pedro Sánchez formuló anoche un guiño a los 17.000 militantes del PSC al exigir a la gestora que no obligue a ese partido a «rogar» el voto en las primarias del PSOE mediante la inscripción previa en otro censo. Lo hizo en un mitin en Calasparra (Murcia) ante un millar de militantes, muchos de ellos enfervorecidos, y en presencia del secretario general del PSOE murciano, Rafael González Tovar, que ha amagado con apoyar a Patxi López pero ayer estaba en primera fila.

El exsecretario general socialista hizo oídos sordos a los resultados del CIS, que dan al PSOE una leve mejoría, y volvió a cargar contra la oposición útil de la gestora, pero esta vez con un matiz, el aviso al Gobierno ante una eventual vuelta suya a la Secretaría General del PSOE: «Habéis visto que ya salió el PP preocupado por si nuestra candidatura gana las primarias... no les falta razón. Rajoy debe tenerlo claro: no habrá votos socialistas para políticas de derechas», dijo.

Sánchez comentó que apoyar al PP es «la gran coalición, que ni es buena para España ni para el PSOE». Y a partir de ahí cargó contra Rajoy porque, a su juicio, ha puesto en riesgo la unidad de España, ayer recogiendo firmas contra el Estatuto de Cataluña, y hoy con su «inacción» política. «Solo con Rajoy se ha producido una declaración de independencia en Cataluña», insistió, al tiempo que advirtió a la gestora que no se le ocurra impedir la participación de los 17.000 militantes del PSC en el 39 Congreso del PSOE para beneficiar a la candidatura de Susana Díaz. «¿Cómo vamos a ser creíbles en la construcción de consensos en Cataluña si cuestionamos la unidad del socialismo español y catalán?», se preguntó.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en un tono y discurso completamente diferente, sacó ayer pecho de los resultados del «barómetro» del CIS, por la mejora en intención de voto del PSOE que merece la oposición útil.

«En condiciones» de ganar

Durante un acto en la inauguración de la nueva agrupación socialista de Huelva, Díaz se remontó a 2012 en Andalucía, cuando «veníamos de perder unas elecciones, con un partido enfrentado, pero en el momento en el que sacamos nuestros valores a la calle, la gente nos devolvió su confianza y volvimos a ganar». Y aunque no ha confirmado todavía su candidatura a la Secretaría general del PSOE, deslizó la idea con ella es posible repetir la misma operación a nivel nacional hoy: «Ahora estamos en condiciones de hacerlo en España y no conformarnos con ser el primer partido de la izquierda». Díaz elogió el trabajo de la gestora y, en particular, en el de su portavoz, el onubense Mario Jiménez, para que «los socialistas hablemos de empleo, de educación, de dependencia y de cómo vertebrar España» y el PSOE sea «un partido desacomplejado».

Por su parte, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó ayer que el acto que ha convocado para el fin de semana, y en el que estará Susana Díaz, será «una movilización masiva» a la que asistirán «cientos» de alcaldes y alcaldesas del PSOE «de toda España». Y respecto a las convocatorias realizadas por otros alcaldes socialistas con Patxi López y Pedro Sánchez, Caballero señaló que «hicieron muy bien» invitando «a personas relevantes del partido». «Yo quiero la involucración de los alcaldes en el PSOE y en el devenir del PSOE».