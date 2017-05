Se acerca el debate entre los candidatos a la secretaría general del PSOE y, pese a las apelaciones a la unidad, el nivel de los reproches no deja de crecer. Susana Díaz y sus partidarios han puesto el foco en las matizaciones que Pedro Sánchez ha hecho en su programa respecto a las relaciones con Podemos para criticar los cambios de rumbo del ex líder del partido: «La persona que lidere el partido tiene que tener muy claro el modelo territorial del país porque la Secretaría General del PSOE es una garantía, en ese sentido, de la cohesión social y territorial», ha dicho Díaz en declaraciones a la prensa en Madrid.

Pocas horas ha tardado Sánchez en contestarle recordando el papel del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy tras su dimisión como secretario general: «El único volantazo es regalar al PP la abstención». Y ha ironizado sobre que va a intentar convencer a Díaz en el debate «que fue mala idea la abstención».

En su primera rueda de prensa desde finales de septiembre de 2016 Sánchez ha tratado de taponar las críticas por el modelo territorial que defiende. «El Estado español es plurinacional», ha insistido, pero a la vez defendiendo la soberanía nacional: «Nosotros decimos que hay una única soberanía que es del conjunto de los españoles, un único Estado, el español, pero dentro del cual se puede perfeccionar el carácter plurinacional del país».

Sánchez no ha querido anticiparse a cuál será su estrategia de oposición a Rajoy si recupera el liderazgo del partido. Y no ha dado por hecho pero tampoco ha descartado que vaya a proponer una moción de censura. Lo que sí ha dejado claro es que la estrategia planteada por Pablo Iglesias con la que presentará probablemente la próxima semana no es de su agrado: «Hay que trabajarlas antes de anunciarlas».