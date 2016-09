Sánchez culpa a Iglesias y Rivera de impedir la «regeneración» con sus «vetos mutuos»

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha criticado este viernes a Podemos y a Ciudadanos por presentarse como «nuevos partidos que hacen bandera de la regeneración cuando con sus vetos mutuos hacen lo contrario e impiden esa regeneración».

«Resultan inútiles a la regeneración los que diciendo defenderla se enrocan en vetos cruzados provocando precisamente lo contrario: el bloqueo, más parálisis y enquistamiento de los problemas de los ciudadanos, aunque no debemos hacer concesiones al pesimismo», ha subrayado el secretario general del PSOE, que se ha mostrado convencido de que los grandes cambios se producen en situaciones críticas, y que España saldrá bien de la actual.

No obstante, también ha dejado claro que la búsqueda de una solución a la situación actual está en manos de todos los partidos, y no sólo del PSOE que, según ha subrayado, cumple siempre con su palabra y, por lo tanto, no va a facilitar nunca un Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Sánchez ha insistido en que el PSOE estará en la solución del problema, pero siempre como alternativa que es al PP, tras señalar que, precisamente, «sobre el denominador común de la regeneración democrática puede pivotar una fórmula transversal que dé salida al bloqueo institucional y político en el que está inmerso el país».

Sánchez ha impartido hoy en Gijón una conferencia sobre «La situación actual de las instituciones» en la clausura de la escuela de verano de UGT de Asturias, acto que ha contado también con la presencia del secretario general del sindicato, José María Álvarez, y del presidente del Principado, Javier Fernández.