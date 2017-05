Sánchez controlará el congreso federal aunque Díaz no quiera pactar

La contundente victoria de Pedro Sánchez en las primarias del pasado domingo van a posibilitar que sus primeros pasos en su segundo mandato como secretario general están resultando mucho menos convulso de lo que cabría esperar. Es cierto que apenas han pasado 72 horas desde su triunfo, pero todos sus rivales internos han asumido un resultado «incontestable».

Sánchez ha lanzado el mensaje a los barones de que la mejor forma de contribuir a la unidad es que el resultado de las primarias en cada territorio se traduzca de forma proporcion al número de delegados que elige cada territorio. Según el reglamento del Congreso Federal a cada territorio le corresponde un delegado por cada 180 militantes y uno adicional por cada fracción superior a 90. Esos delegados se eligen en los denominados «congresillos», que se celebran este fin de semana. Además, en caso de que se presenten listas separadas, la que gane obtiene la mitad más uno de los delegados, mientras que la segunda lista solo obtiene representación si supera el 20% de los votos.

Incluso en el supuesto de que Díaz se hiciese con todos los delegados de su federación y Sánchez no controlase más de la mitad de los delegados, como sucedería si se respetase el porcentaje de voto (50,21%), los afines al nuevo líder no deberán tener problemas para controlar el cónclave. Ya que los barones no parece que vayan a utilizar sus delegados para tratar de armar una mayoría en contra. «Apoyaré lo que han decidido los militantes. Apoyaremos la ejecutiva que proponga Pedro Sánchez», aseguró ayer el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Y es que hay que tener en cuenta que en el cónclave socialista no se puede votar en contra de la propuesta que haga el secretario general. Solo se puede votar a favor o abstención. Con lo que quien se quiera oponer debe hacerlo presentando una lista alternativa. Los cerca de mil delegados se reunirán en Madrid entre el 16 y el 18 de junio en Madrid para ratificar a Sánchez, su nueva dirección y la composición del Comité Federal. A partir de ahí, en un plazo de 60 días, se celebran los congresos regionales. Los barones ya están pensando en eso.