Sánchez busca sacar rédito del veto mutuo de Podemos y Ciudadanos

Pedro Sánchez lo apuesta todo a que el enfrentamiento entre Podemos y Ciudadanos le convierta en la única alternativa a Mariano Rajoy. El nuevo líder del PSOE insiste en buscar un acuerdo con los dos partidos, la misma fórmula que ya fracasó el año pasado, y conformar con ellos «cuanto antes» una alternativa. Pero por otro lado deja clara su apuesta por beneficiarse «en las urnas» de esos «vetos cruzados». Iglesias y Sánchez se intercambiaron tras la moción de censura unos mensajes y se emplazaron para nuevos contactos cuando los socialistas culminen su congreso interno.

El nuevo líder del PSOE plasmó ayer esa reflexión en un artículo en el diario «El Mundo», en el que deja claro que contempla la posibilidad de liderar una moción de censura contra el Gobierno de Rajoy con el apoyo de Podemos y Ciudadanos. Y ello, después de que se visualizara durante la moción de censura el duro enfrentamiento entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. La moción de censura de Iglesias, dice Sánchez, «pasará a la Historia como un ejercicio de expectativas frustradas para los millones de ciudadanos que demandan un cambio en nuestro país». «Seguro que sintieron una gran decepción viendo a la nueva política peleándose a garrotazos, mientras Rajoy sacaba réditos del espectáculo», añade.

La única alternativa

Sánchez pone en marcha un discurso con el que pretende evidenciar que es el enfrentamiento entre Iglesias y Rivera lo que mantiene a Rajoy en Moncloa: «Los vetos, reproches y ataques entre los que se venían a llamar fuerzas del cambio son algo más que piedras en el camino de la regeneración democrática que necesita España. Estos vetos son un muro que solo sirve al PP para atrincherarse en La Moncloa y malograr cualquier intento para desalojar de las instituciones a una derecha carcomida por la corrupción».

Pese al fracaso en el pasado, Sánchez apuesta por repetir estrategia: «Quiero manifestar abiertamente que me esforzaré para conseguir cuanto antes una amplia mayoría parlamentaria en el Congreso que desbanque al PP del Gobierno», pero deja claro que su apuesta es que la sociedad vea ese desencuentro y explotarlo en las próximas elecciones: «Si continúan los vetos buscaré decididamente ese apoyo mayoritario al cambio en las urnas».

En Podemos y Ciudadanos volvieron a insistir ayer en la distancia que les separa. Rivera dejó claro que su partido no estará «en un gobierno frankenstein, como diría Rubalcaba». Considera que no es momento de «reeditar un fracaso», y «menos» con la situación en Cataluña. También lo descartó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. «Es evidente que con Cs no se puede construir una alternativa al PP porque incluso en los momentos donde el PP está demostrando ser un peligro para la democracia, Cs está apoyando ese proyecto del Gobierno. Es la muleta perfecta del peor PP».

Los asuntos que les separan son muchos, aunque también hay algunos ámbitos en los que pueden alcanzar acuerdo. Pero la situación de Cataluña y las recetas económicas les alejan de cualquier proyecto de Gobierno común.