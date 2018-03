Sánchez busca un nuevo impulso y pide por primera vez a Rajoy que convoque elecciones El PSOE sigue manejando como primera hipótesis que habrá Presupuestos, pero Sánchez anticipa su rechazo frontal a un intento de prórroga

Víctor Ruiz de Almirón

Madrid 01/03/2018

Cambio de tono en el PSOE para incrementar presión al Gobierno. En las previsiones de Ferraz no estaba, y sigue sin ser la primera hipótesis, la del adelanto electoral. Pero los socialistas asumen ahora que no pueden seguir sin presionar al Gobierno ante la posibilidad de que no cuente con apoyos para aprobar los Presupuestos.

En una entrevista en «El Confidencial», el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró ayer que «si Rajoy no saca sus Presupuestos, tiene que convocar elecciones generales». Es la primera vez que el líder del PSOE se manifiesta de forma tan clara en una cuestión que, al no depender de los socialistas, en Ferraz siempre se había entendido como un mero «ejercicio de melancolía». Sánchez buscó abiertamente dar este mensaje, y lo repitió poco después a su llegada a Sevilla, donde asistió a los actos del Día de Andalucía: «Lo que le pediría es que salga de su letargo, de su parálisis. No puede aspirar a estar cuatro años en funciones», criticó el líder socialista. «Gobernar no consiste en conservar el poder a cualquier precio. Le exijo que presente los PGE del Estado, y que si no puede, el presidente tiene que convocar a los españoles a las urnas y que se pueda construir una mayoría distinta».

Sánchez ha arrancado 2018 con un evidente cambio de ritmo en la búsqueda de más impactos que en los primeros meses de su segundo mandato. Aunque mide mucho sus apariciones ante los medios, su propuesta de dos nuevos impuestos a la banca para sufragar las pensiones y las palabras de ayer evidencian su deseo de reforzar la idea de «única alternativa» a Rajoy. Tras los meses de tregua por la crisis catalana, Sánchez lleva un par de meses volviendo a elevar el tono contra el Gobierno, pero sin llegar a dar el paso de pedir elecciones. Las dudas sobre los réditos del trabajo en el Congreso de los Diputados, con la ausencia de Sánchez haciéndose cada vez más evidente conforme pasa el tiempo, motivan también este cambio de ritmo. Hasta ahora los socialistas habían asumido que la crisis en Cataluña desaconsejaba presionar en este sentido: «No podemos pedir un adelanto electoral en medio de esta crisis», llegó a señalar el secretario de Organización, José Luis Ábalos.

En el entorno más cercano al secretario general se aseguraba ayer, tras las palabras de Sánchez, que el escenario que siguen viendo más factible es el de que haya Presupuestos, de la mano de PNV y Ciudadanos tras la Semana Santa. Pero que incluso sin ese acuerdo, Rajoy no dará por terminada la legislatura: «Creemos que va a prorrogar», aseguran fuentes de Ferraz. Pero otras fuentes de la propia dirección federal no son tan optimistas.

Pendientes de la lucha PP-Cs

Otras fuentes de la dirección reconocían ayer que la introducción de este nuevo mensaje es una decisión personal de Sánchez, cuya lógica reside en una previsión: poner en alerta al partido ante un eventual adelanto electoral que ya no se descarta dado «el recrudecimiento» del enfrentamiento entre PP y Ciudadanos. «Habrá que ver cuánto hay de real o artificial en esa ruptura», advierten desde la dirección, que sí defienden que sin Presupuestos «tendrá que convocar». Ayer, Podemos volvió a aprovechar para reclamar una moción de censura porque Rajoy «no da muestras de querer irse por voluntad propia». La cuestión sigue siendo un tabú en Ferraz, pero podría ganar adeptos si Rajoy pretende prorrogar los Presupuestos.

El cambio de tono emprendido ayer permite también a Sánchez orillar el discurso del PSOE hacia posiciones que generan consenso total en el partido. Sin ir más lejos, el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, ya apuntó la pasada semana que si no hay Presupuestos tiene que haber elecciones.

Sánchez da muestras evidentes de querer cambiar el ritmo y sacar al partido de dos debates que le incomodan sobremanera: el debate en Cataluña y unos problemas internos que han aflorado en las últimas semanas, aunque precisamente ese resurgir haya servido para volver a evidenciar que su liderazgo al frente del PSOE no tiene alternativa. La posibilidad de promover un adelanto electoral ha planeado en Ferraz desde que Pedro recuperó el mando. Inicialmente el mensaje que se quiso mandar es el de que las expectativas eran las de «una legislatura larga», con la confianza de remontar poco a poco y en paralelo a los descensos de PP y Podemos. El CIS de agosto pareció apuntalar esa estrategia. Pero la irrupción del problema catalán y el ascenso de Cs ha estancado al PSOE en las encuestas. El discurso oficial en Ferraz y con el que algunos se alinean también en privado es que el auge de Rivera es «espuma de cava».

¿Cuánto dura el «efecto Sánchez»? Esa épica que envolvía su regreso a Ferraz. En su entorno siempre ha habido gente que ha pensado que las elecciones «cuanto antes mejor». El frenazo en las encuestas parece apuntalar sus temores.