Sánchez afirma en Delfos que el secesionismo catalán es «un movimiento reaccionario y antieuropeista» «Creo que tenemos como europeos que luchar seriamente contra estos movimientos reaccionarios nacionalistas», ha insistido el líder del PSOE

BEGOÑA CASTIELLA

Atenas (Grecia) 02/03/2018 18:05h

EL Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado en el panel titulado «Hacia una nueva visión para la Unión Europea» organizado por el III Foro Económico de Delfos. En este Foro se reúnen, a pocos metros del santuario y sitio arqueológico más destacado de la antigüedad griega, políticos, académicos, empresarios y periodistas para tratar los desafíos europeos más importantes Comenzó comentando el hecho de que Europa parecía siempre en crisis refiriéndose a la crisis económica y la de la Eurozona,la de los refugiados, la de Cataluña y el Brexit, el crecimiento del populismo etc. y aprovechó para recordar las palabras de Ortega y Gasset, que insistían en que Europa sería siempre la solución.

Para Sánchez la solución para el periodo posterior al Brexit no es la retirada a las fronteras, (mencionando el propio Brexit y la crisis catalana como ejemplos) sino ver las oportunidades de crecimiento, de redistribución de crecimiento y de gobierno europeo. Destacó la necesidad de llegar a un acuerdo económico, de desarrollar un avance digital y otras innovaciones. Asimismo insistió en que el crecimiento del populismo y la fragmentación europea eran el resultado «de la falta de soluciones de los viejos partidos a nuevos problemas», mencionando entre otros desafíos al desempleo y a la discriminación laboral e insistiendo en que para avanzar se necesita «un nuevo contrato social».

El Secretario General socialista también señaló que no sólo se trata de gobernar en Europa sino de conseguir una legitimidad democrática, más confianza y mecanismos para conseguir mayor transparencia. Recordó que en España el gobierno está paralizado, sin implementar reformas ni llegar a la aprobación de presupuestos

Insistió en que cuando se habla de la desconfianza institucional en las encuestas, se observa que esa desconfianza se extiende a las instituciones nacionales, locales, regionales, a los sindicatos etc. y es porque esta desconfianza está en todas partes, ya que nos encontramos en un proceso de cambio a nivel institucional. «Por ello tenemos que adaptarnos y anticiparnos a todos estos cambios institucionales a todos los niveles», comentó. Y para volver a ganar la confianza de la gente a nivel europeo , según Sánchez se necesita reconstruir un contracto social en Europa. Puso como ejemplos a quienes estudian y no consigue trabajo, a quienes trabajan pero por poco sueldo,a quienes pagan impuestos y ven a otros más ricos pagar menos, y a quienes al envejecer ven que su pensión puede no cubrir sus necesidades.

Hablando de Cataluña, destacó de que ocurre allí es «un movimiento reaccionario y antieuropeista», cortando los estándares democráticos no solo en España, en Cataluña, sino en Europa. «Creo que tenemos como europeos que luchar seriamente contra estos movimientos reaccionarios nacionalistas, que se han materializado en mi país, manifestándose no solo contra la Constitución española, sino contra los valores europeos». Y terminó diciendo que este malestar social europeo «lo podemos desafiar, reconstruyendo el contrato social que debemos crear a nivel europeo».