El PNV salvará los Presupuestos si Rajoy ofrece «gestos políticos» que faciliten un nuevo Govern Los nacionalistas vascos empujan para que sea posible la investidura en Cataluña antes del día 22 y decaiga el 155

Itziar Reyero

@ireyero Seguir Madrid Actualizado: 18/04/2018 12:11h

El PNV se inclina por no presentar una enmienda de totalidad a los Presupuestos y salvar la próxima semana el veto al proyecto económico de Mariano Rajoy, pero para ello ha reclamado al Gobierno «gestos políticos» que faciliten la formación de un próximo ejecutivo en Cataluña. Los nacionalistas vascos, en contacto con los partidos independentistas catalanes, están convencidos de que hay margen para que se forme un nuevo Govern de la Generalitat antes del 22 de mayo, fecha en la que expira el plazo para la convocatoria de nuevas elecciones catalanas. Pero insisten en que solo si se vislumbra un horizonte nítido del fin de la intervención del 155 en Cataluña, el PNV negociará las cuentas, a finales de mayo.

El líder de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, ha requerido públicamente a La Moncloa que conceda una especie de garantía al independentismo catalán de que se respetará la investidura del presidente catalán. «Que no haya obstáculos, que haya gestos políticos que reactiven la política y no la judicialización», ha afirmado este miércoles el presidente del PNV en la Ser.

Presos de Puigdemont

Rajoy insiste en que para ello solo es posible un candidato «limpio», que no esté inmerso en procesos judiciales. Los partidos soberanistas siguen presos de la deriva de Carles Puigdemont de mantener el bloqueo político en Cataluña, aunque según fuentes nacionalistas la prioridad dentro del PDECat y de ERC es evitar la reedición electoral. El independentismo catalán se escuda para no formar gobierno en que existe una especie de causa general contra ellos que pretende inhabilitarlos a todos, estén hoy procesados o no, aunque de momento solo han presentado a candidatos imposibles. Básicamente, lo que el PNV quiere es que Rajoy desenmascare con «gestos político» esta estrategia independentista.

«Esperamos que sí, creemos, percibimos la necesidad de tener cuanto antes un Gobierno» en Cataluña, ha señalado Ortuzar. «La Generalitat tiene que estar en manos catalanas», ha enfatizado denunciando como «anomalías» que haya políticos independentistas presos y otros estén huidos por Europa.

«Para que eso suceda hay que facilitar las cosas, allanar caminos. Hasta el momento se han puesto más obstáculos», ha señalado Ortuzar. «Queremos gestos políticos», ha insistido consciente de que la vía judicial es independiente.

«Necesitamos saber por parte del Gobierno español cuál es su posición ante un próximo panorama» en Cataluña, ha insistido Ortuzar que ha reconocido su buena relación con el presidente Rajoy, con el que habla de manera regular pero de momento sin entrar en harina presupuestaria por estar vigente el 155.

Riesgo de fin de legislatura

El PNV está convencido de que si no hay Presupuestos se precipitará un «final abrupto» de la legislatura en España, que puede conllevar un proceso recentralizante por el ascenso de Ciudadanos en las encuestas, que haría más difícil todavía la solución al conflicto catalán. Los nacionalistas creen que al Gobierno le será imposible aprobar vía reales decretos sus medidas porque no tendrá apoyos para convalidarlos en la Cámara.

Ortuzar ha vuelto a situar a Albert Rivera como su máximo adversario político y ha censurado su «negacionismo» de los nacionalistas vascos y catalanes. «Tiene una visión estrecha de España, incompatible con la pluralidad que tenemos los demás. No les gustamos los vascos, los catalanes», ha denunciado.

Por eso, a su vez el PNV apremia a los independentistas catalanes a que formen cuanto antes un nuevo Govern.

La cúpula de Sabin Etxea decide mañana si registra una enmienda a la totalidad sobre los Presupuestos. Aunque existe división interna, es probable que no lo haga, según avanzan fuentes de la formación nacionalista a ABC. En todo caso, la votación importante será los días 25 y 26, que es cuando el Parlamento vota para devolver o salvar la tramitación de las cuentas.

Transferencias pendientes

Si se esquiva el veto del Congreso, el PNV tendrá 24 horas para registrar sus enmiendas parciales al proyecto. Ortuzar se ha quejado de lo apretado del calendario.

El Gobierno de Iñigo Urkullu reclama la transferencia de competencias previstas en el Estatuto de Guernica, como la gestión de las cárceles vascas o el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social. «Los PGE resultantes debieran de contener suficientes bondades para Euskadi y en general para que diéramos el sí», ha avisado Ortuzar, que teme que Cs achique su margen de negociación presionando a Rajoy contra el PNV.