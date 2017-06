Las salidas de tono más polémicas de Toni Cantó

La tensión en la comisión de investigación en el Congreso de Los Diputados sobre la financiación del Partido Popular no pudo evitarse pese a que Luis Bárcenas optó por no responder a las preguntas de los portavoces. Aun así, el extesorero sí dio pie a momentos tensos con algún diputado al realizar puntualizaciones muy concretas en algunas preguntas.

Uno de los momentos de mayor nerviosismo se vivió con la intervención del diputado de Ciudadanos Toni Cantó. Este reprochó a Bárcenas que mostrara respeto y que, al menos, se dignara a comentar que no pensaba responder. La situación terminó en un duro cruce de acusaciones: «Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro», afirmó Bárcenas. A continuación, Cantó respondió: «Usted no actúe como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios».

Esta se trata de otra de las polémicas intervenciones del diputado de Ciudadanos, famoso ya por sus traspiés a través de Twitter. Persona activa en redes sociales, Cantó no siempre ha salido tan bien parado como en esta ocasión.

Polémica en Twitter

En febrero de 2013, protagonizó su salida de tono más llamativa. Aseguró vía Twitter que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas, acusando, además, a los fiscales de no perseguir a los mentirosos. Cantó afirmó que los datos procedían del INE, aunque realmente no había verificado la información de la fuente de donde realmente había obtenido las cifras.

Durante el día trató de defender sus palabras a capa y espada, pero finalmente optó por no seguir adelante con el error. Tuvo que retractarse por Twitter ante el revuelo causado en esta red social por compartir datos falsos sin contrastar.

Un mes después, en marzo de 2013, causó risas en Twitter al preguntar, parece seriamente, si los presos tenían el mismo derecho que Arnaldo Otegi a tuitear desde la cárcel, algo a lo que no tienen acceso los presos, como lo estaba el exlíder vasco en aquel momento.

Todos los presos en España tienen las mismas facilidades que Otegi para tuitear y hacer propaganda desde su celda? #pregunto — Toni Cantó (@Tonicanto1) 27 de marzo de 2013

Los propios usuarios de Twitter se encargaron de sacar de su error a Cantó al explicarle que Otegi, como los demás encarcelados, no tienen acceso a internet. Como era lógico, eran sus familiares o allegados quienes estaban tuiteando.

En julio de ese mismo año, volvió a la carga, esta vez contra Mariano Rajoy. Se burló de la dicción del presidente del Gobierno cuando este accedió a responder las preguntas del Congreso en relación al caso Bárcelnas. «No queríaish comparecencia? Puesh osh la voy a poner el día uno d agoshto,a ver como osh lo montáish con vuestrash familiash», tuiteó.

Al cabo del rato, el diputado por entonces de UPyD tuvo que disculparse a través de la misma red social por haberse reído públicamente del presidente.

No queríaish comparecencia? Puesh osh la voy a poner el día uno d agoshto,a ver como osh lo montáish con vuestrash familiash #GraciasMariano — Toni Cantó (@Tonicanto1) 23 de julio de 2013

Unos meses antes, en enero de 2012, sembró una de sus primeras polémicas con el Canal Nou. El actor difundió un vídeo en el que se observaba cómo un misil hacía saltar por los aires el edificio de la televisión valenciana.

Así, Cantó fue reprendido por la dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por su comentario a través de la red social. Una vez más, se vio obligado a disculparse excusándose en que se trataba de una broma y mostrando su solidaridad con los trabajadores de la cadena.

En 2011, más que una salida de tono, fue objeto de risas por tuitear una noticia del portal de informaciones falsas «El Mundo Today». Parece que el exdiputado de UPyD tomó por cierto este titular, y no dudó en difundirlo: «Un portavoz de Vodafone rompe a llorar mientras explica las nuevas tarifas».

Alucinante!! RT @jlubeda RT @victorgil: Un portavoz de Vodafone rompe a llorar mientras explica las nuevas tarifas http://t.co/fDxZjYhf — Toni Cantó (@Tonicanto1) 7 de diciembre de 2011

Ya en Ciudadanos, el diputado parece haberse calmado respecto a sus salidas de tono a través de Twitter, aunque bajo el paraguas del partido naranja también ha dejado alguna que otra perla.

En febrero de 2016, colgó una foto por la noche en su cuenta en esta red social donde recogía un diálogo entre Antonio García Ferreras, presentador de «Al Rojo Vivo», y Joan Baldoví, diputado de Compromís. En la imagen, revelaba supuestamente que Compromís proponía las mismas reformas constitucionales que Ciudadanos, aunque votarían contra ellas por una cuestión de acuerdos con el PSOE.

Aquí el diálogo completo que mantuvieron Ferreras y @joanbaldovi

El otro es falso. ¡Disculpas! https://t.co/bvXYuaX8Ao — Toni Cantó (@Tonicanto1) 23 de febrero de 2016

Pronto tuvo que retractarse después de que el propio Baldoví le recriminara su publicación ya que, como pudo comprobarse, la conversación era falsa. De hecho, aportó, honradamente, el vídeo con la conversación real.